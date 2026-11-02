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    लोअर-स्पेक नेक्स्ट-जेन हुंडई क्रेटा टेस्टिंग के दौरान दिखी

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    Desirazu Venkat
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    लोअर-स्पेक नेक्स्ट-जेन हुंडई क्रेटा टेस्टिंग के दौरान दिखी
    • अगली जनरेशन लॉन्च होगी FY2028 में
    • हाइब्रिड पावर की उम्मीद

    नेक्स्ट-जेन हुंडई क्रेटा की टेस्टिंग करते हुए स्पाइ तस्वीरें सामने आई हैं। वैसे तो यह पहले भी दिख चुकी है, लेकिन इस बार जो टेस्ट कार देखी गई है, वो SUV का लोअर-स्पेक वेरिएंट है, जिसकी 16-इंच व्हील कवर्स से इसका अंदाजा लगता है। इसके टॉप वेरिएंट में 17-इंच व्हील्स मिल सकते हैं, और HX10 व N-Line वेरिएंट्स में पहली बार 18-इंच व्हील्स दिए जा सकते हैं।

    फोटो में नजर आ रही कार हुंडई की पॉपुलर SUV, क्रेटा की थर्ड जनरेशन होगी। यह मौजूदा मॉडल से ज्यादा चौड़ी, लंबी और फीचर्स से पैक्ड होगी। कंपनी ने लॉन्च को लेकर अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि यह हुंडई की अगली फाइनेंशियल ईयर की पहली बड़ी लॉन्च होगी। हाल ही में लॉन्च हुई बायॉन SUV की पैकेजिंग को देखते हुए लगता है कि कंपनी अब नया MPI इंजन नहीं देगी और नई क्रेटा टर्बो पेट्रोल, डीज़ल और हाइब्रिड पावर के साथ आएगी, जिससे इसकी कीमत भी बढ़ सकती है।

    Hyundai Next-gen Creta Rear View

    नई क्रेटा, बायॉन और नेइरा MPV के साथ मिलकर अगले 5-7 साल में हुंडई के C-सेगमेंट को मजबूत करेगी। फिलहाल यह भारत का सबसे हॉट कार सेगमेंट है और मौजूदा क्रेटा इसमें टॉप पर है। उम्मीद है, नई जनरेशन के आने के बाद भी क्रेटा का यह दबदबा बना रहेगा।

    Source

    हुंडई नेक्स्ट-जेन क्रेटा इमेज
    हुंडई नेक्स्ट-जेन क्रेटा
    Rs. 11.00 - 21.50 लाख
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