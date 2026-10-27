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    लैंड रोवर डिफेंडर अब भारत में लोकली असेंबल्ड, कीमत शुरू ₹99 लाख से

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    Aditya Nadkarni
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    लैंड रोवर डिफेंडर अब भारत में लोकली असेंबल्ड, कीमत शुरू ₹99 लाख से
    • तीन ट्रिम्स में लोकली प्रोड्यूस्ड
    • तीन पावरट्रेन ऑप्शन्स मिलेंगे

    जैगुआर लैंड रोवर (JLR) इंडिया ने अब भारत में लोकली असेंबल्ड डिफेंडर लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ग्राहक तीन वेरिएंट्स और तीन पावरट्रेन ऑप्शन्स में से चुन सकते हैं, जो 110 वर्शन में मिलेंगे। 90 और 130 वर्शन अभी भी CBU फॉर्म में ही उपलब्ध हैं।

    इस लोकली प्रोड्यूस्ड डिफेंडर में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन, और 3.0-लीटर पेट्रोल व डीजल इंजन ऑप्शन्स दिए गए हैं। ये वेरिएंट्स P300, P400 और D350 ट्रिम्स में आते हैं। सभी में आठ-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन स्टैण्डर्ड है। छोटा पेट्रोल इंजन 296bhp और 400Nm टॉर्क देता है, जबकि बड़ा पेट्रोल इंजन 394bhp और 550Nm टॉर्क देता है। डीजल इंजन 346bhp और 700Nm टॉर्क पर ट्यून किया गया है।

    CBU वर्शन वाली डिफेंडर 110 की शुरुआती कीमत 1.35 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) थी, जिसमें ऑप्शन्स जोड़ने पर 17 लाख रुपये तक का डिफरेंस आ जाता था। JLR ने अब लोकली असेंबल्ड रेंज में 29 फीचर्स स्टैण्डर्ड कर दिए हैं और साथ ही कीमत भी कम कर दी है।

    CKD लैंड रोवर डिफेंडर के वेरिएंट वाइज दाम (सभी दाम एक्स-शोरूम):

    डिफेंडर 110 2.0 पेट्रोल X-Dynamic HSE: 99 लाख रुपये

    डिफेंडर 110 3.0 पेट्रोल X-Dynamic HSE: 1.18 करोड़ रुपये

    डिफेंडर 110 3.0 डीजल X-Dynamic HSE: 1.18 करोड़ रुपये

    लैंड रोवर डिफेंडर इमेज
    लैंड रोवर डिफेंडर
    Rs. 99.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    MumbaiRs. 1.18 करोड़
    BangaloreRs. 1.22 करोड़
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