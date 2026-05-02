स्कोडा के लिए कायलाक बनी गेमचेंजर; 2026 की पहली तिमाही में रही सबसे आगे

कुल 17,400 यूनिट्स की हुई डिलिवरी

पिछले साल हुई थी लॉन्च

भारत में स्कोडा ऑटो के लिए 2026 की पहली तिमाही काफ़ी शानदार रही है और इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ स्कोडा कायलाक यानी कायलाक का रहा है।

कंपनी ने साल 2026 की पहली तिमाही में कुल 17,400 यूनिट्स की डिलिवरी की है, जो पिछले साल के इसी पीरियड में 15,000 यूनिट्स थी। इनमें अकेले कायलाक ने 11,300 यूनिट्स के साथ सबसे बड़ा योगदान दिया है।

बाकी मॉडल्स का प्रदर्शन

कायलाक के अलावा, स्कोडा कुशाक और स्कोडा स्लाविया ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां कुशाक की 3,000 यूनिट्स बिकीं, वहीं स्लाविया की 3,800 यूनिट्स की डिलिवरी हुई। इसके अलावा, कंपनी की प्रीमियम पेशकश स्कोडा कोडिएक और स्कोडा ऑक्टाविया RS भी लाइनअप को मज़बूती दे रहे हैं।

सब-कॉम्पैक्ट सेग्मेंट में दांव हुआ सफल

स्कोडा कायलाक के ज़रिए सब-कॉम्पैक्ट सेग्मेंट में ऐंट्री लेना कंपनी के लिए बड़ा फैसला था, और अब यह दांव सही साबित होता दिख रहा है। 2025 में लॉन्च के बाद कायलाक ने लगातार अच्छी सेल्स दिखाई हैं। पहले साल की पहली तिमाही में जहां 7,800 यूनिट्स डिलिवर हुई थीं, वहीं अब यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ चुका है।

आने वाला है स्पोर्टलाइन वेरीएंट

कंपनी अब कायलाक की सफलता को और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इसी साल के दूसरे छमाही में इसका नया स्पोर्टलाइन वेरीएंट लॉन्च किया जा सकता है। इसमें नया इक्सटीरियर कलर, अपडेटेड इंटीरियर और स्पोर्टी टच देखने को मिलेगा, हालांकि इंजन ऑप्शन वही 1.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल रहने की उम्मीद है।

स्कोडा स्लाविया के लिए भी कंपनी बड़ा अपडेट लाने वाली है। 2026 के दूसरे छमाही में इसका फ़ेसलिफ़्ट मॉडल लॉन्च किया जाएगा। इसमें कुशाक जैसे अपडेट्स और नया 1.0-लीटर इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन का ऑप्शन मिल सकता है। स्कोडा कायलाक ने स्कोडा ऑटो की भारत में पकड़ को फिर से मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाई है।

अगर आने वाले अपडेट्स और नए वेरीएंट्स सही क़ीमत और फ़ीचर्स के साथ आते हैं, तो कंपनी की ग्रोथ आने वाले समय में और तेज़ हो सकती है।