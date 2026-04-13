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    टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर के दबदबे को चुनौती; किआ सोरेंटो हाइब्रिड 2026 में देगी दस्तक

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    Desirazu Venkat

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    टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर के दबदबे को चुनौती; किआ सोरेंटो हाइब्रिड 2026 में देगी दस्तक

    भारतीय ऑटो बाज़ार में प्रीमियम एसयूवी सेग्मेंट अब तेजी से बदल रहा है और इसी के बीच किआ ने बड़ा दांव खेल दिया है। कंपनी ने कन्फ़र्म किया है कि, वह 2026 में सोरेंटो हाइब्रिड एसयूवी को भारत में लॉन्च करेगी। यह किआ का पहला हाइब्रिड मॉडल होगा और इसके साथ ब्रैंड सीधे उस सेग्मेंट में ऐंट्री करेगा, जहां पहले से ही मज़बूत खिलाड़ी मौजूद हैं।

    किआ के मुताबिक़, सोरेंटो का यह हाइब्रिड वर्ज़न उसके प्रीमियम पोर्टफ़ोलियो को मज़बूत करेगा और यह ब्रैंड की भारत में चौथी बड़ी कोशिश होगी इस सेग्मेंट में अपनी पकड़ बनाने की। ख़ास बात यह भी है कि, किआ आने वाले समय में कार्निवल एमपीवी का हाइब्रिड वर्ज़न भी लाने की तैयारी में है, जिससे साफ है कि, कंपनी अब सिर्फ़ आइस मॉडल्स तक सीमित नहीं रहना चाहती है।

    साइज़ और रोड प्रजेंस में आगे

    सोरेंटो का साइज़ इस सेग्मेंट में इसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। यह एसयूवी 4.85 मीटर लंबी है और इसका वीलबेस 2.81 मीटर है, जो इसे अपने कई राइवल्स से बड़ा बनाता है। इसका मतलब साफ है कि, बेहतर रोड प्रजेंस, ज़्यादा केबिन स्पेस और एक प्रीमियम अपील, जो इस प्राइस ब्रैकेट के ख़रीदारों के लिए बेहद अहम होती है।

    फ़ीचर्स में किआ का पूरा जोर

    Kia Sorento Hybrid Dashboard

    किआ हमेशा से अपने फ़ीचर-लोडेड मॉडल्स के लिए जानी जाती है और सोरेंटो में भी यही अप्रोच देखने को मिलेगी। इसमें लेवल-2 एडास, ड्युअल 12.3-इंच स्क्रीन, पैनरॉमिक सनरूफ़, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, डिजिटल आईवीआरएम, पावर्ड टेलगेट, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री और किआ कनेक्ट जैसे फ़ीचर्स दिए जाएंगे।

    सेफ़्टी के लिहाज़ से इसमें 10 एयरबैग्स और एड्वांस सेफ़्टी टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसके अलावा, यह एसयूवी 6 और 7-सीटर लेआउट में भी ऑफ़र की जाएगी, जिससे फैमिली ख़रीदारों के लिए यह एक मज़बूत ऑप्शन बन सकती है।

    हाइब्रिड इंजन होगा गेम-चेंजर

    जहां साइज़ और फ़ीचर्स इस सेग्मेंट में ज़रूरी होते हैं, वहीं सोरेंटो की असली यूएसपी इसका हाइब्रिड इंजन होगा। इसमें 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसका पेट्रोल इंजन 178bhp की पावर और 265Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 65bhp का पावर और 250Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी।

    यह सेटअप 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन के साथ आएगा और इसे एफडब्ल्यूडी और एडब्ल्यूडी दोनों कॉन्फ़िगरेशन में ऑफ़र किया जाएगा। वहीं माइलेज की बात करें तो, कंपनी के मुताबिक़ यह एसयूवी क़रीब 14.8kmpl (एफडब्ल्यूडी) और 13.8kmpl (एडब्ल्यूडी) तक का फ़्यूल इफ़िशंसी दे सकती है। इस साइज़ और पावर के साथ यह आंकड़े काफ़ी संतुलित माने जाते हैं।

    डीज़ल ऑप्शन भी आएगा बाद में

    Exterior Rear View

    किआ सोरेंटो को सिर्फ़ हाइब्रिड तक सीमित नहीं रखेगी। कंपनी बाद में इसका 2.2-लीटर डीज़ल इंजन वाला वर्ज़न भी ला सकती है, जो कार्निवल में इस्तेमाल होता है। यह इंजन 190bhp की पावर और 441Nm का टॉर्क देता है और इसके साथ 8-स्पीड DCT ट्रैंस्मिशन मिलेगा।

    किनसे होगा मुक़ाबला?

    भारतीय बाज़ार में सोरेंटो का सीधा मुक़ाबला टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर, एमजी मैजेस्टर, फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन और स्कोडा कोडियाक जैसी एसयूवी से होगा। इसके अलावा, आने वाले समय में हुंडई सैंटा फ़े और होंडा CR-V जैसे मॉडल्स भी इस सेग्मेंट को और काफ़ी कॉम्पिटिटिव बना देंगे।

    ख़रीदारों के लिए क्या बदलेगा?

    अब भारतीय ख़रीदारों की सोच बदल रही है। पहले जहां सिर्फ़ पावर और ऑफ़-रोडिंग फोकस होता था, अब प्रीमियम फ़ील, एड्वांस टेक्नोलॉजी और बेहतर फ़्यूल इफ़िशंसी भी उतनी ही अहम हो गई है।

    ऐसे में सोरेंटो हाइब्रिड एक ऐसा पैकेज बनकर आ सकती है जो इन सभी ज़रूरतों को बैलेंस करे। ख़ासकर उन लोगों के लिए जो फ़ॉर्च्यूनर जैसे ऑप्शंस से हटकर कुछ नया और ज़्यादा टेक-लोडेड विकल्प चाहते हैं।

    निष्कर्ष

    कुल मिलाकर, किआ सोरेंटो हाइब्रिड भारत में फुल-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट को नई दिशा दे सकती है। यह सिर्फ़ एक नई एसयूवी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा मॉडल होगा, जो यह दिखाएगा कि इस सेग्मेंट में अब पावर के साथ-साथ टेक्नोलॉजी और इफ़िशंसी भी बराबर अहम हो चुकी है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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