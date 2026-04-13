किआ सीरॉस ईवी जुलाई में ऐंट्री मारने के लिए है तैयार; कम क़ीमत, दमदार रेंज और फ़ीचर्स से मचाएगी तहलका!

यह किआ की दूसरी लोकली बनी ईवी होगी

42kWh का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद

किआ इंडिया, देश में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी सीरॉस ईवी को जुलाई में पेश करने जा रहा है। कंपनी ने इसे अपने 2026 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कन्फ़र्म किया है। यह किआ की दूसरी लोकली बनी ईवी होगी, जिससे ब्रैंड का इलेक्ट्रिक गेम भारत में और मज़बूत होने वाला है।

डिज़ाइन की बात करें तो, सीरॉस ईवी का लुक इसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडल जैसा ही रहने वाला है, लेकिन इसमें ईवी के हिसाब से कुछ बदलाव किए जाएंगे। जैसे क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल और नए डिज़ाइन के वील्स, जो इसे रोड पर अलग पहचान देंगे।

केबिन की बात करें तो, मौजूदा सीरॉस अपने सेग्मेंट में पहले से ही काफ़ी फ़ीचर-लोडेड और स्पेसियस मानी जाती है। ऐसे में ईवी वर्ज़न में भी आपको वही कम्फ़र्ट, टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फ़ील मिलने की उम्मीद है, जो इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बना सकता है।

परफ़ॉर्मेंस के मोर्चे पर इसमें 42kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जो क़रीब 133bhp की पावर और 255Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। यह सेटअप शहर और हाइवे दोनों के लिए संतुलित परफ़ॉर्मेंस देने पर फोकस करेगा, यानी ड्राइविंग में न तो पावर की कमी होगी और न ही इफ़िशंसी की।

अब सबसे अहम और गौर करने वाली बात बात है सेग्मेंट की, क्योंकि सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी स्पेस अब तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में यहां टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा XUV 3XO ईवी और किआ सीरॉस ईवी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

दिलचस्प बात यह है कि, यह सेग्मेंट अभी शुरुआती स्टेज में है, यानी यहां ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश है। ऐसे में किआ के पास बड़ा मौक़ा है कि, सही क़ीमत और दमदार पैकेज के साथ वह इस रेस में आगे निकल सकती है ख़ासकर तब जब मौजूदा सीरॉस को बिक्री में थोड़ा संघर्ष करना पड़ा है।

कुल मिलाकर, किआ सीरॉस ईवी सिर्फ़ एक नई इलेक्ट्रिक कार नहीं, बल्कि उन ख़रीदारों के लिए बड़ा ऑप्शन बनकर आ सकती है, जो पहली बार ईवी लेने की सोच रहे हैं और उन्हें चाहिए स्टाइल, स्पेस और दमदार परफ़ॉर्मेंस सब एक साथ।

अनुवाद: गुलाब चौबे