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    किआ सोरेंटो की ऑफिसियल माइलेज डिटेल्स आई सामने

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    Aditya Nadkarni
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    किआ सोरेंटो की ऑफिसियल माइलेज डिटेल्स आई सामने
    • 19.60kmpl तक की माइलेज
    • डीज़ल और पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं

    किया इंडिया ने पिछले महीने किया सोरेंटो SUV लॉन्च की है, जिसकी कीमतें 27.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। हम फिलहाल किया की इंडिया में पहली हाइब्रिड गाड़ी चला रहे हैं और इसका रिव्यू जल्द ही पेश किया जाएगा। खास बात है कि हाल ही में किआ कार्निवल का पेट्रोल-हाइब्रिड वर्ज़न भी आया है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    किया सोरेंटो में 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन हाइब्रिड मोटर के साथ मिलता है, जो छह-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है। इसके अलावा इसमें 2.2-लीटर डीज़ल इंजन भी मिलता है, जो आठ-स्पीड DCT यूनिट के साथ आता है। ग्राहक 4WD और 2WD में से भी चुन सकते हैं।

    किया सोरेंटो का पेट्रोल-हाइब्रिड वर्ज़न 2WD में 19.60kmpl और 4WD में 17.70kmpl का दावा किया गया माइलेज देता है। वहीं, डीज़ल 2WD में 17.66kmpl और डीज़ल 4WD में 15.79kmpl का क्लेम्ड फ्यूल एफिशियंसी है।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    किया सोरेंटो थ्री-रो SUV, नौ वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें ऑप्शनल ADAS और 4WD के साथ वर्ज़न भी शामिल हैं। इसके अलावा, यह मॉडल आठ कलर ऑप्शन, छह और सात-सीटर दोनों लेआउट में आता है।

    किआ सोरेंटो इमेज
    किआ सोरेंटो
    Rs. 27.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    किआ सोरेंटो की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 34.07 लाख
    BangaloreRs. 35.10 लाख
    DelhiRs. 33.33 लाख
    PuneRs. 34.07 लाख
    HyderabadRs. 35.39 लाख
    AhmedabadRs. 30.91 लाख
    ChennaiRs. 35.13 लाख
    KolkataRs. 32.59 लाख
    ChandigarhRs. 32.00 लाख

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