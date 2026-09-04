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    किआ सोरेंटो भारत में लॉन्च, कीमत 27.99 लाख रुपए से शुरू

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    Jay Shah
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    किआ सोरेंटो भारत में लॉन्च, कीमत 27.99 लाख रुपए से शुरू
    • स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और डीज़ल इंजन के विकल्प
    • ग्लॉस और मैट फिनिश वाले कलर ऑप्शन

    किआ इंडिया ने भारत में नई सोरेंटो को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 27.99 लाख रुपए रखी गई है। सोरेंटो, किआ के भारतीय पोर्टफोलियो में कैरेंस क्लैविस के ऊपर पोज़िशन की गई है और यह एक बड़ी 7-सीटर एसयूवी है।

    सोरेंटो की लंबाई 4.8 मीटर से ज़्यादा है, जबकि इसका वीलबेस 2.8 मीटर का है। इसमें 19-इंच के अलॉय वील दिए गए हैं। एसयूवी में वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी डीआरएल और टेल लैंप दिए गए हैं। रियर स्पॉइलर में हिडन वाइपर दिया गया है। इसके अलावा, किआ सोरेंटो का ब्लैक लाइन एडिशन भी पेश कर रही है, जिसमें ज़्यादा ब्लैक्ड-आउट डिज़ाइन दिया गया है।

    किआ सोरेंटो का इंटीरियर और फीचर्स

    इंटीरियर की बात करें तो सोरेंटो में दो इंटीरियर थीम का विकल्प मिलता है। इसमें 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट के साथ लंबर सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, 12-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है।

    डैशबोर्ड पर कर्व्ड डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इसके साथ हेड-अप डिस्प्ले भी दिया गया है।

    दूसरी रो में वेंटिलेटेड कैप्टन सीट्स मिलती हैं, जिनमें स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन दिया गया है। तीसरी रो की सीटों को रिमोटली फोल्ड किआ जा सकता है। वहीं, पावर्ड टेलगेट में एंटी-पिंच प्रोटेक्शन और ओपनिंग हाइट को एडजस्ट करने का फीचर दिया गया है।

    Kia Sorento Left Rear Three Quarter

    10 एयरबैग और लेवल 2 एडास

    सेफ़्टी के मामले में भी सोरेंटो में कई फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 10 एयरबैग, लेवल 2 एडास, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और डिजिटल इनर रियरव्यू मिरर शामिल हैं।

    स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और डीज़ल इंजन

    किआ सोरेंटो को दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किआ गया है। इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन पर आधारित है, जो 177bhp और 265Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 64bhp की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है।

    इसके अलावा, इसमें 2.2-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प भी मिलता है, जिसे 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन के साथ जोड़ा गया है।

    दोनों पावरट्रेन के साथ तीन ड्राइव और टेरेन मोड का विकल्प दिया गया है।

    किनसे होगा मुकाबला?

    भारत में किआ सोरेंटो का मुकाबला 7-सीटर एसयूवी सेगमेंट में एमजी हेक्टर टोमहॉक, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और महिंद्रा XUV 7XO जैसी गाड़ियों से होगा।

    किआ सोरेंटो इमेज
    किआ सोरेंटो
    Rs. 27.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    किआ सोरेंटो की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 34.07 लाख
    BangaloreRs. 34.84 लाख
    DelhiRs. 33.33 लाख
    PuneRs. 34.07 लाख
    HyderabadRs. 35.39 लाख
    AhmedabadRs. 30.91 लाख
    ChennaiRs. 35.13 लाख
    KolkataRs. 32.59 लाख
    ChandigarhRs. 32.00 लाख

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