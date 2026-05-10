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    किआ सोनेट HTK(O) आईएमटी क्यों खींच रही है सबका ध्यान? जानिए वजह

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    Gulab Chaubey

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    किआ सोनेट HTK(O) आईएमटी क्यों खींच रही है सबका ध्यान? जानिए वजह

    अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं, जो देखने में प्रीमियम हो, शहर में चलाने में आसान हो और ड्राइविंग का मज़ा भी दे, तो किआ सोनेट HTK(O) आईएमटी आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है। ख़ासकर उन लोगों के लिए, जो रोज़ाना भारी ट्रैफ़िक में ड्राइव करते हैं लेकिन पूरी ऑटोमैटिक कार पर ज़्यादा ख़र्च नहीं करना चाहते।

    किआ की यह एसयूवी 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और आईएमटी गियरबॉक्स के साथ आती है। इसमें क्लच पेडल नहीं मिलता, लेकिन गियर आपको खुद बदलने होते हैं। यानी यह मैनुअल और ऑटोमैटिक के बीच का एक स्मार्ट ऑप्शन है।

    इंजन और परफ़ॉर्मेंस

    किआ सोनेट HTK(O) आईएमटी में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड आईएमटी गियरबॉक्स के साथ आता है।

    शहर में इसका क्विक पिकअप और हल्की स्टीयरिंग ड्राइविंग को काफ़ी आसान बनाते हैं। वहीं हाइवे पर भी इसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी महसूस होती है। आईएमटी टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रैफ़िक में बार-बार क्लच दबाने की परेशानी नहीं होती।

    मुंबई में कितनी है क़ीमत?

    मुंबई में किआ सोनेट HTK(O) टर्बो आईएमटी की एक्स-शोरूम क़ीमत लगभग 9.10 लाख रुपए है, जबकि ऑन-रोड क़ीमत क़रीब 10.58 लाख रुपए तक जाती है। हालांकि डीलर ऑफर्स, इंश्योरेंस और ऐक्सेसरीज़ के हिसाब से यह क़ीमत थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है।

    फ़ीचर्स भी मिलते हैं अच्छे

    HTK(O) वेरीएंट को किआ ने काफ़ी बैलेंस्ड पैकेज बनाया है। इसमें कई ज़रूरी और प्रीमियम फ़ीचर्स मिल जाते हैं, जैसे:

    • टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम
    • वायरलेस ऐंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले
    • ऑटो एसी
    • रियर कैमरा
    • स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स
    • मल्टीपल एयरबैग्स
    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल
    • शानदार रोड प्रेजेंस और प्रीमियम इंटीरियर
    Interior Dashboard

    किन लोगों के लिए है बेस्ट?

    • अगर आपका ज़्यादातर इस्तेमाल शहर में होता है:
    • आप ट्रैफ़िक में आसान ड्राइविंग चाहते हैं
    • टर्बो पेट्रोल की मज़ेदार परफ़ॉर्मेंस पसंद करते हैं
    • पूरी ऑटोमैटिक कार से कम बजट में बेहतर अनुभव चाहते हैं
    • फ़ीचर-लोडेड कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं
    • तो किआ सोनेट HTK(O) आईएमटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है।

    ख़रीदने से पहले ये बातें भी जान लें

    हालांकि, यह एसयूवी कई मामलों में शानदार है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं:

    • ख़राब रास्तों पर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ महसूस हो सकता है
    • पीछे की सीट पर जगह कुछ प्रतिद्वंद्वियों के मुक़ाबले कम लग सकती है
    • टर्बो पेट्रोल इंजन होने की वजह से शहर में माइलेज बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा
    • आईएमटी का अनुभव शुरुआत में थोड़ा अलग लग सकता है

    क्या HTK+(O) बेहतर ऑप्शन है?

    Exterior Right Rear Three Quarter

    अगर आपका बजट लगभग 1 लाख रुपए और बढ़ सकता है, तो HTK+(O) भी एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। इसमें:

    • एलईडी हैडलैम्प्स
    • अलॉय वील्स
    • रियर वाइपर और डिफॉगर
    • कुछ अतिरिक्त प्रीमियम फ़ीचर्स

    मिल जाते हैं, जिससे कार और ज़्यादा प्रीमियम महसूस होती है।

    निष्कर्ष

    कुल मिलाकर, किआ सोनेट HTK(O) आईएमटी उन लोगों के लिए एक शानदार पैकेज है, जो शहर में आसान ड्राइविंग के साथ टर्बो पेट्रोल इंजन की दमदार परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं। इसकी प्रीमियम डिज़ाइन, अच्छे फ़ीचर्स और आईएमटी टेक्नोलॉजी इसे अपने सेग्मेंट में काफ़ी वैल्यू-फ़ॉर-मनी बनाती है। अगर आपका बजट लगभग 11 से 12 लाख रुपए ऑन-रोड के आसपास है, तो यह एसयूवी आपकी शॉर्टलिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए।

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    किआ सोनेट की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 8.55 लाख
    BangaloreRs. 8.84 लाख
    DelhiRs. 8.40 लाख
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