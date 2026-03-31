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    किआ सेल्टोस में जल्द आएंगे दो नए वेरीएंट्स! अब और भी प्रीमियम होगी एसयूवी

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    Desirazu Venkat

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    किआ सेल्टोस में जल्द आएंगे दो नए वेरीएंट्स! अब और भी प्रीमियम होगी एसयूवी
    • नए ऑप्शनल वेरीएंट्स में मिलेंगे एड्वांस फ़ीचर्स
    • 5-स्टार सेफ़्टी के बाद प्रॉडक्ट लाइनअप हो रहा और मज़बूत

    किआ अपनी पॉप्युलर एसयूवी किआ सेल्टोस के लाइनअप को और मज़बूत करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक़, कंपनी जल्द ही इसमें GTX (O) और X-लाइन (O) नाम से दो नए वेरीएंट्स जोड़ सकती है, जो मौजूदा टॉप वेरीएंट्स के ऊपर पोज़िशन किए जाएंगे।

    ये नए वेरीएंट्स GTX और X-लाइन के ऑप्शनल वर्ज़न होंगे, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फ़ीचर्स शामिल किए जाएंगे। इनमें सबसे ख़ास हेड-अप डिस्प्ले हो सकता है, जो सीट मेमोरी फ़ंक्शन से लिंक रहेगा। इसके अलावा, डैशकैम भी पैकेज का हिस्सा हो सकता है, हालांकि इसे डीलर-लेवल पर ऐड-ऑन के रूप में ऑफ़र किए जाने की उम्मीद है।

    Interior Dashboard

    दिलचस्प बात यह है कि, हेड-अप डिस्प्ले को कंपनी ने ग्लोबल अनवील के दौरान दिखाया था, लेकिन फ़िलहाल यह इंडियन मॉडल में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन नए वेरीएंट्स के ज़रिए इसे शामिल किया जा सकता है।

    क़ीमत की बात करें तो, ये नए वेरीएंट्स मौजूदा GTX और X-लाइन से थोड़े महंगे होंगे, लेकिन एडास वाले टॉप मॉडल्स से नीचे रहेंगे। साथ ही, अभी यह साफ़ नहीं है कि, कंपनी इनके ऑटोमैटिक वर्ज़न भी पेश करेगी या नहीं।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    सेफ़्टी के मोर्चे पर भी किआ सेल्टोस ने हाल ही में बड़ा मुक़ाम हासिल किया है। इस एसयूवी को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है, जिसमें इसे अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 31.70/32 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 45/49 स्कोर मिला है, जो इस सेग्मेंट में सबसे बेहतर में से एक है।

    यह किआ की दूसरी कार है, जिसे भारत एनकैप में 5-स्टार रेटिंग मिली है। इससे पहले किआ सीरॉस ने अप्रैल 2025 में यह उपलब्धि हासिल की थी।

    ख़रीदारों के लिए देखें तो, ये नए वेरीएंट्स उन लोगों को टारगेट करेंगे, जो टॉप-एंड लुक और फ़ीचर्स चाहते हैं लेकिन एडास के लिए अतिरिक्त ख़र्च नहीं करना चाहते। वहीं, 5-स्टार सेफ़्टी के साथ अब सेल्टोस एक और ज़्यादा भरोसेमंद और प्रीमियम विकल्प बनकर उभर रही है।

    सेग्मेंट पर असर की बात करें तो, इससे मिड-साइज़ एसयूवी स्पेस में कॉम्पिटिशन और तेज़ होगा। ख़ासकर हुंडई क्रेटा के लिए, हालांकि इस सेग्मेंट में हाल ही में लॉन्च हुई रेनो डस्टर भी तगड़ा टक्कर देने वाली है। किआ का यह क़दम साफ दिखाता है कि, अब कंपनीज़ सिर्फ़ नए मॉडल ही नहीं, बल्कि वेरीएंट स्ट्रेटेजी और फ़ीचर पैकेजिंग के ज़रिए भी ग्राहकों को आकर्षित करने पर फोकस कर रही हैं।

    किआ सेल्टोस इमेज
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    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 13.08 लाख
    BangaloreRs. 13.68 लाख
    DelhiRs. 12.80 लाख
    PuneRs. 13.08 लाख
    HyderabadRs. 13.71 लाख
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