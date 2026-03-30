किआ सेल्टोस को भारत एनकैप में मिले 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग! अब सेग्मेंट में बढ़ेगा दबाव?

अडल्ट सेफ़्टी में 31.70/32 और चाइल्ड सेफ़्टी में 45/49 स्कोर

सेफ़्टी के साथ अब और भी मज़बूत बनी सेल्टोस

किआ इंडिया की पॉप्युलर एसयूवी किआ सेल्टोस ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग हासिल कर ली है। यह उपलब्धि इस मिड-साइज़ एसयूवी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अब यह सेग्मेंट में सेफ़्टी के मामले में भी मज़बूत पोज़िशन बना रही है।

स्कोर की बात करें तो, सेल्टोस ने अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 31.70 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में इसे 49 में से 45.00 पॉइंट्स मिले हैं। ये स्कोर इस बात का संकेत हैं कि, एसयूवी का स्ट्रक्चर और सेफ़्टी सिस्टम काफ़ी मज़बूत है।

सेफ़्टी फ़ीचर्स की बात करें तो, इसमें 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टीपीएमएस और एडास जैसे एड्वांस फ़ीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने इस मॉडल के स्ट्रक्चर और प्लेटफ़ॉर्म (K3 प्लेटफ़ॉर्म) को पहले के मुक़ाबले और मज़बूत बनाया है, जिससे बेहतर क्रैश प्रोटेक्शन सुनिश्चित होता है।

ख़रीदारों के नज़रिए से देखें तो, आज के समय में कार ख़रीदते वक्त सेफ़्टी एक बड़ा फ़ैक्टर बन चुका है। ऐसे में 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग के साथ किआ सेल्टोस उन ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक विकल्प बन जाती है, जो फैमिली के लिए एक सेफ़ और भरोसेमंद एसयूवी चाहते हैं।

इस अपडेट का असर पूरे मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट पर देखने को मिलेगा। अब सिर्फ़ फ़ीचर्स और डिज़ाइन ही नहीं, बल्कि सेफ़्टी रेटिंग भी ग्राहकों के फैसले को प्रभावित करेगी। इससे बाकी कंपनीज़ पर भी दबाव बढ़ेगा कि, वे अपने मॉडल्स में बेहतर सेफ़्टी ऑफ़र करें।

कुल मिलाकर, किआ सेल्टोस अब एक कम्प्लीट पैकेज बन चुकी है, जो स्टाइल, फ़ीचर्स और सेफ़्टी तीनों मोर्चों पर एक बेहतर कॉम्बिनेशन पेश करती है।