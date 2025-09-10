किआ सेल्टोस हाइब्रिड टेस्टिंग के दौरान आई नज़र; जानें क्या होंगे नए बदलाव?

1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद

मिलेगी बेहतर माइलेज

किआ सेल्टोस का नया हाइब्रिड वर्ज़न इंटरनेशनल रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कंपनी अपनी इंजन डाइवर्सिफ़िकेशन स्ट्रैटजी के तहत अब सेल्टोस को और भी इफ़िशिएंट और पावरफुल बनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक़, अगली जनरेशन सेल्टोस में 1.5-लीटर पेट्रोल, डीज़ल और हाइब्रिड इंजन ऑप्शंस मिल सकते हैं।

डिज़ाइन में क्या नया होगा?

स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि, एसयूवी में कई डिज़ाइन अपडेट किए गए हैं। इसमें ड्युअल-टोन अलॉय वील्स, फ़्लेयर्ड वील आर्चेस और नया हेक्सागोनल ग्रिल दिया गया है। इसके अलावा, वर्टिकल एलईडी लाइट बार्स और शॉर्ट रियर ओवरहैंग इसे पहले से ज़्यादा मॉडर्न और मस्कुलर लुक देते हैं।

यह साफ है कि, किआ सेल्टोस का अगला अवतार ब्रैंड की ‘अपोजिट्स यूनाइटेड’ डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी पर आधारित होगा, जो पहले ईवीज़ में दिखाई दी थी और अब आइस कार्स तक पहुंच रही है।

इंजन और परफ़ॉर्मेंस

मकैनिकल लेवल पर सेल्टोस हाइब्रिड में 1.5-लीटर हाइब्रिड मोटर शामिल की जाएगी। इसके साथ-साथ पेट्रोल और डीज़ल ऑप्शन भी मौजूद रहेंगे। नई हाइब्रिड तकनीक से बेहतर फ़्यूल इफ़िशंसी और स्मूथ परफ़ॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। हल्की पावर बूस्ट और क़ीमत में मामूली बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है।

लॉन्च और ग्लोबल प्लान

हालांकि, किआ ने अभी लॉन्च टाइमलाइन का ख़ुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि सेल्टोस हाइब्रिड जल्द ही ग्लोबल डेब्यू करेगी। इसके बाद कंपनी इसे कई नए इंटरनेशनल मार्केट्स में भी पेश कर सकती है।

निष्कर्ष

किआ सेल्टोस हाइब्रिड अपने नए डिज़ाइन, एड्वांस्ड फ़ीचर्स और इफ़िशिएंट हाइब्रिड इंजन की वजह से ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकती है। अगर आप एक ऐसी एसयूवी की तलाश में हैं, जो स्टाइलिश, पावरफुल और माइलेज वाली हो, तो आने वाली किआ सेल्टोस हाइब्रिड पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी है।

अनुवाद: गुलाब चौबे