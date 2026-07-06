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    किआ इंडिया लाएगा ईवी, हाइब्रिड कार; नए टीज़र से हुआ ख़ुलासा!

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    Dwij Bhandut
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    किआ इंडिया लाएगा ईवी, हाइब्रिड कार; नए टीज़र से हुआ ख़ुलासा!
    • सीरॉस ईवी की हुई पुष्टि
    • सोरेन्टो हाइब्रिड आने की है उम्मीद

    किआ इंडिया ने हाल ही में नया टीज़र जारी किया है। इन स्पाइ तस्वीरों को देखने के बाद क़यास लगाए जा रहे हैं कि, कंपनी नई ईवी और हाइब्रिड कार के साथ जल्द ही भारतीय बाज़ार में दस्तक देने वाली है। इस टीज़र में 'एचईवी' और 'बीईवी' होने का दावा किया गया है।

    टीज़र में बीईवी को देखने के बाद सीरॉस ईवी होने का पता चलता है। यह सब-4m इलेक्ट्रिक कार जुलाई में लॉन्च के लिए कन्फ़र्म कर दी गई है, जिसकी मदद से कंपनी आइस सीरॉस के गैप को पूरा करेगी। उम्मीद है कि, यह ईवी इंटरनैशनल-स्पेक हुंडई इंस्टर ईवी पर बेस्ड होगी, जिसमें 42kWh, 95bhp/147Nm और 49kWh, 113bhp/147Nm बैटरी + मोटर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल सकते हैं।

    आइस सीरॉस के बहुत सॉफ़्ट और स्प्रिंगी रियर सस्पेंशन को कारवाले ने पहले हाइलाइट किया था, लेकिन फ़्लोर-पैन-माउंटेड बैटरी पैक से सस्पेंशन सेटअप स्टिफ़ हो सकता है। इससे आइस वर्ज़न की घटती डिमांड में शायद थोड़ी रिकवरी हो जाए।

    इसके बाद किआ सोरेन्टो हाइब्रिड का, जो एक फ़्लैगशिप वीइकल होगा और स्कोडा कोडियक, फ़ॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन, एमजी मजेस्टर और टोयोटा फ़ॉर्च्युनर जैसे मॉडल्स को टक्कर देगा। आख़िरी स्पाइ शॉट में इसके बॉडीशेल को फ़्लैटबेड पर ट्रांसपोर्ट करते हुए देखा गया था।

    सोरेन्टो इंडिया में सात-सीटर प्लग-इन हाइब्रिड के रूप में आ सकता है, और यह सेग्मेंट का सबसे पावरफुल ऑप्शन होगा, जिसका 1.6-लीटर टर्बो + ईवी सेटअप 261bhp/350Nm का टॉर्क देता है।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

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