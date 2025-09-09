CarWale
    किआ सोनेट, सेल्टोस, कारेन्स और कार्निवल हुईं सस्ती; जानें नई क़ीमतें

    Gulab Chaubey

    किआ सोनेट, सेल्टोस, कारेन्स और कार्निवल हुईं सस्ती; जानें नई क़ीमतें
    • कार्निवल पर सबसे बड़ी राहत
    • सभी आइस मॉडल्स पर होगा लागू

    भारत सरकार के नए GST रेट लागू होने के बाद किआ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि, वह 22 सितंबर, 2025 से अपने सभी आइस (पेट्रोल-डीज़ल) मॉडल्स पर पूरी तरह GST कटौती का फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी। इस कदम से अब किआ की कार्स पहले से ज़्यादा किफ़ायती हो गई हैं और आने वाले फ़ेस्टिव सीज़न में बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है।

    किन मॉडल्स पर कितना फ़ायदा?

    Exterior Right Side View

    कंपनी ने अपनी आइस पोर्टफ़ोलियो की 6 कार्स की क़ीमत घटाई है। आइए नज़र डालते हैं, कि किस मॉडल पर कितना लाभ मिलेगा:

    मॉडल के नाम

    अधिकतम क़ीमत कटौती

    किआ सोनेट

    1,64,471 रुपए तक

    किआ सिरोस

    1,86,003 रुपए तक

    किआ सेल्टोस

    75,372 रुपए तक

    किआ कारेन्स

    48,513 रुपए तक

    किआ कारेन्स क्लाविस

    78,674 रुपए तक

    किआ कार्निवल

    4,48,542 रुपए तक

     सबसे बड़ी राहत कार्निवल पर मिल रही है, जहां छोटी और मिड-साइज़ कार्स पर ग्राहकों को 48,000 रुपए से लेकर 1.8 लाख रुपए तक का फ़ायदा होगा, वहीं किआ कार्निवल पर सबसे बड़ी राहत दी गई है। कार्निवल की क़ीमत अब क़रीब 4.48 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    ग्राहकों के लिए क्या मायने?

    यह क़दम न सिर्फ़ ग्राहकों की जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि फ़ेस्टिव सीज़न में किआ के लिए बिक्री को भी बढ़ावा देगा। कंपनी का कहना है कि, यह सुधार टैक्स ढांचे को सरल बनाएगा और ग्राहकों को ज़्यादा वैल्यू देगा।

    निष्कर्ष

    अगर आप किआ की कोई भी कार ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सही समय है। नई क़ीमतों के साथ अब सोनेट, सेल्टोस और कारेन्स जैसी पॉपुलर कार्स पहले से और ज़्यादा वैल्यू फ़ॉर मनी हो गई हैं, वहीं कार्निवल जैसी प्रीमियम एमपीवी पर भारी बचत का मौक़ा मिल रहा है।

