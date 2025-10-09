किआ ने कारेन्स क्लाविस का 6-सीटर वेरीएंट किया लॉन्च

क़ीमत 16.28 लाख रुपए से शुरू

तीन वेरीएंट्स में मिलेगा या लेआउट

किआ इंडिया ने अपनी पॉपुलर फैमिली एमपीवी किआ कारेन्स को एक और बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने ग्राहकों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कारेन्स क्लाविस लाइनअप में नए वेरीएंट्स और 6-सीटर ऑप्शन जोड़े हैं। अब कारेन्स और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल, स्टाइलिश और वैल्यू-फ़ॉर-मनी बन गई है।

अब मिलेगी और ज़्यादा चॉइस

किआ ने कारेन्स क्लाविस रेंज में HTK+, HTK+(O) और HTX(O) जैसे नए वेरीएंट्स पेश किए हैं। इन वेरीएंट्स में अब 6-सीटर लेआउट, कैप्टन सीट्स और ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन का विकल्प मिलेगा।

इनकी शुरुआती क़ीमत 16.28 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरीएंट 19.26 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

इंजन और परफ़ॉर्मेंस

नई कारेन्स क्लाविस में तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं, जिनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल (T-GDi) और 1.5-लीटर डीज़ल (CRDi) इंजन्स शामिल हैं। ट्रैंस्मिशन के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड डीसीटी जैसे विकल्प मिलते हैं।

किआ का कहना है कि, कारेन्स का यह अपडेट भारत के फैमिली कार्स ख़रीदने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है, जहां स्टाइल, स्पेस और परफ़ॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है।

निष्कर्ष

नई किआ कारेन्स क्लाविस लाइनअप 2025 अब ज़्यादा विकल्पों, बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट और मॉडर्न फ़ीचर्स के साथ पहले से ज़्यादा आकर्षक बन गई है। चाहे लंबी यात्रा हो या शहर की रोजमर्रा की ड्राइव, अब कारेन्स पहले से ज़्यादा प्रीमियम और कंम्फ़र्टेबल इक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है।