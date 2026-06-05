किआ कारेन्स हुई महंगी, सभी वेरीएंट्स की क़ीमतों में हुआ इज़ाफ़ा

सभी वेरीएंट्स पर 2,000 रुपए का इज़ाफ़ा

शुरुआती क़ीमत अब 11.02 लाख रुपए

किआ इंडिया ने अपने पोर्टफ़ोलियो की कई कार्स की क़ीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस लिस्ट में सीरॉस, सोनेट, क्लाविस ईवी और कारेन्स जैसे मॉडल्स शामिल हैं। ताज़ा अपडेट के तहत कंपनी ने कारेन्स एमपीवी की क़ीमतों में भी इज़ाफ़ा किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

फ़िलहाल किआ कारेन्स को सिर्फ़ प्रीमियम (O) वेरीएंट में बेचा जाता है। हालांकि, यह तीन इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जिनमें 1.5 पेट्रोल एमटी 7-सीटर, 1.5 डीज़ल एमटी 7-सीटर और 1.5 पेट्रोल सीएनजी 7-सीटर शामिल हैं। इन सभी वेरीएंट्स की क़ीमतों में समान रूप से 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

नई क़ीमतों के बाद किआ कारेन्स की एक्स-शोरूम क़ीमत अब 11.02 लाख रुपए से 12.88 लाख रुपए के बीच हो गई है।

गौरतलब है कि, किआ ने हाल ही में ज़्यादा फ़ीचर्स और प्रीमियम पैकेज के साथ कारेन्स क्लाविस को भी बाज़ार में उतारा है। ऐसे में माना जा रहा है कि, कंपनी पुरानी कारेन्स को मुख्य रूप से कमर्शियल और फ़्लीट सेग्मेंट के ख़रीदारों को ध्यान में रखकर अपनी लाइनअप में बनाए रख सकती है।

जो ग्राहक बजट में एक 7-सीटर एमपीवी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए कारेन्स अभी भी एक आकर्षक विकल्प बनी हुई है। हालांकि, ताज़ा क़ीमत बढ़ोतरी के बाद इसे ख़रीदने के लिए अब पहले के मुक़ाबले थोड़े ज़्यादा रुपए ख़र्च करने होंगे।

अनुवाद: गुलाब चौबे