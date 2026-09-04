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    किआ कारेन्स क्लैविस सीएनजी भारत में पेश, जल्द हो सकती है लॉन्च

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    Aditya Nadkarni
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    किआ कारेन्स क्लैविस सीएनजी भारत में पेश, जल्द हो सकती है लॉन्च
      • पावर आउटपुट सीएनजी मोड पर 95bhp/123Nm
      • 60-लीटर का सिंगल सीएनजी सिलेंडर टैंक

    किआ इंडिया ने आज ही सोरेंटो एसयूवी को भारत में पेश किआ है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 27.99 लाख रुपये है। इसी इवेंट के दौरान कंपनी ने अपनी भविष्य की योजनाओं की भी जानकारी दी। इनमें से एक प्रमुख मॉडल सीएनजी से चलने वाली कारेन्स क्लैविस है।

    किआ ने कारेन्स क्लैविस सीएनजी से जुड़ी कुछ चुनिंदा जानकारियां ही साझा की हैं। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। सीएनजी मोड में यह इंजन 95bhp की पावर और 123Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, इसमें 60 लीटर क्षमता वाला सिंगल सीएनजी सिलेंडर टैंक दिया गया है।

    Kia Carens Clavis Dashboard

    नई कारेन्स क्लैविस सीएनजी को किन वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस में पेश किआ जाएगा, इस बारे में किआ ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, डिस्प्ले पर मौजूद कार में कुछ प्रमुख फीचर्स देखने को मिले। इनमें प्रोजेक्टर हेडलैंप, एलईडी डीआरएल, आगे और पीछे एलईडी लाइट बार, डुअल-टोन अलॉय वील, एलईडी टेललैंप और फॉग लैंप शामिल हैं।

    Kia Carens Clavis Bootspace Rear Seat Folded

    किआ कारेन्स क्लैविस सीएनजी का इंटीरियर

    इंटीरियर की बात करें तो किआ कारेन्स क्लैविस सीएनजी के इस लोअर-स्पेक वर्जन में पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसमें सीएनजी लेवल दिखाने के लिए अलग डिस्प्ले भी मिलता है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी मोड के बीच स्विच करने के लिए एक डेडिकेटेड स्विच दिया गया है।

    Kia Carens Clavis Dashboard

    सीएनजी सिलेंडर को बूट में लगाया गया है। इसके अलावा, इसमें टू-स्पोक मल्टी फ़ंक्शन स्टीयरिंग वील, मैनुअल एसी, हिल होल्ड कंट्रोल और बेसिक इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। केबिन में डुअल-टोन इंटीरियर थीम के साथ डैशबोर्ड पर ब्लू इंसर्ट भी दिया गया है।

    कारेन्स क्लैविस सीएनजी में सात-सीटर लेआउट दिया गया है। माना जा रहा है कि इसका छह-सीटर वर्जन सीएनजी पावरट्रेन के साथ पेश नहीं किआ जाएगा।

    किआ कारेन्स क्लाविस इमेज
    किआ कारेन्स क्लाविस
    Rs. 11.39 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    किआ कारेन्स क्लाविस की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 13.54 लाख
    BangaloreRs. 14.09 लाख
    DelhiRs. 13.33 लाख
    PuneRs. 13.54 लाख
    HyderabadRs. 14.20 लाख
    AhmedabadRs. 12.62 लाख
    ChennaiRs. 14.21 लाख
    KolkataRs. 13.29 लाख
    ChandigarhRs. 12.92 लाख

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