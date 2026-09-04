किआ कारेन्स क्लैविस सीएनजी भारत में पेश, जल्द हो सकती है लॉन्च

पावर आउटपुट सीएनजी मोड पर 95bhp/123Nm 60-लीटर का सिंगल सीएनजी सिलेंडर टैंक



किआ इंडिया ने आज ही सोरेंटो एसयूवी को भारत में पेश किआ है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 27.99 लाख रुपये है। इसी इवेंट के दौरान कंपनी ने अपनी भविष्य की योजनाओं की भी जानकारी दी। इनमें से एक प्रमुख मॉडल सीएनजी से चलने वाली कारेन्स क्लैविस है।

किआ ने कारेन्स क्लैविस सीएनजी से जुड़ी कुछ चुनिंदा जानकारियां ही साझा की हैं। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। सीएनजी मोड में यह इंजन 95bhp की पावर और 123Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, इसमें 60 लीटर क्षमता वाला सिंगल सीएनजी सिलेंडर टैंक दिया गया है।

नई कारेन्स क्लैविस सीएनजी को किन वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस में पेश किआ जाएगा, इस बारे में किआ ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, डिस्प्ले पर मौजूद कार में कुछ प्रमुख फीचर्स देखने को मिले। इनमें प्रोजेक्टर हेडलैंप, एलईडी डीआरएल, आगे और पीछे एलईडी लाइट बार, डुअल-टोन अलॉय वील, एलईडी टेललैंप और फॉग लैंप शामिल हैं।

इंटीरियर की बात करें तो किआ कारेन्स क्लैविस सीएनजी के इस लोअर-स्पेक वर्जन में पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसमें सीएनजी लेवल दिखाने के लिए अलग डिस्प्ले भी मिलता है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी मोड के बीच स्विच करने के लिए एक डेडिकेटेड स्विच दिया गया है।

सीएनजी सिलेंडर को बूट में लगाया गया है। इसके अलावा, इसमें टू-स्पोक मल्टी फ़ंक्शन स्टीयरिंग वील, मैनुअल एसी, हिल होल्ड कंट्रोल और बेसिक इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। केबिन में डुअल-टोन इंटीरियर थीम के साथ डैशबोर्ड पर ब्लू इंसर्ट भी दिया गया है।

कारेन्स क्लैविस सीएनजी में सात-सीटर लेआउट दिया गया है। माना जा रहा है कि इसका छह-सीटर वर्जन सीएनजी पावरट्रेन के साथ पेश नहीं किआ जाएगा।