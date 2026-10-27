JSW मोटर्स: पहली NEV लाइनअप से क्या उम्मीदें हैं

दो इलेक्ट्रिक वीइकल्स (EV) और दो हाइब्रिड कारें

दिसंबर में लॉन्च होने की उम्मीद, इसके बाद और भी मॉडल्स आएँगे

JSW मोटर्स इस साल 4 दिसंबर को ऑफिशियल तौर पर एंट्री करेगी। अभी तक ये साफ है कि कंपनी चीन की कार निर्माता चेरि ऑटोमोबाइल्स (Chery Automobile) के साथ मिलकर भारत में NEV (New Energy Vehicles) बेचेगी। चलिए जानते हैं, इसके शुरुआत में कौन-कौन सी कारें आ सकती हैं।

जेटूर T2

जेटूर T2 शुरुआती लाइनअप की हाईलाइट SUV हो सकती है। ये ट्रडीशनल प्लग-इन हाइब्रिड है, जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 154bhp/220Nm पावर देता है। इसके साथ ड्यूल-मोटर सेटअप और 26.7kWh बैटरी पैक मिलता है, जिससे 221bhp/390Nm आउटपुट जनरेट होता है। इसमें 3DHT (Dedicated Hybrid Transmission) सिस्टम है, जिसमें EV मोड में 137km की रेंज मिलती है। चीन में इसका फेसलिफ्ट मॉडल उपलब्ध है, लेकिन भारत में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन आने की संभावना है।

फीचर्स में 15.6-इंच का इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, मल्टीफंक्शन लेदर से लिपटा स्टीयरिंग व्हील जिसे टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यूल-टोन अपहोल्स्ट्री, 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंबियंट लाइट्स, 50W वायरलेस चार्जिंग पैड, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, छह-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और चार-वे पावर्ड पैसेंजर सीट मेमोरी के साथ, फ्रंट-रो वेंटिलेशन, पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट जिसमें हीटिंग और कूलिंग दोनों है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, और रियर आर्मरेस्ट कप होल्डर्स के साथ मिलते हैं।

जेएकू J5

ये SUV भारत में दोनों EV और PHEV वर्जन में देखी गई है। EV वर्जन 207bhp/288Nm मिलती है, जो FWD मोटर और 61kWh बैटरी पैक के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि ये 407km की रेंज देती है। 0-100kmph इसमें 7.3 सेकंड में आ जाता है। चार्जिंग के लिए 11kW AC और 130kW DC ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल वर्जन में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड मोटर के साथ 1.8kWh बैटरी मिलती है, जिससे कुल मिलाकर 218bhp/295Nm आउटपुट मिलता है। ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी DHT (Dedicated Hybrid Transmission) सिस्टम निभाता है। फिलीपींस में इसकी कीमत 9,99,000 पेसोस है, जो भारत में लगभग 15.6 लाख रुपये होती है। अगर इंडिया में लॉन्च होती है, तो इसकी कीमत 20 लाख रुपये से कम रहने की उम्मीद है। ये सीधे तौर पर रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड को टक्कर देगी।

जेएकू J5 पेट्रोल स्पाई शॉट: Rushlane

फीचर्स में क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल, बॉक्सी डिजाइन, ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स एयरो इंसर्ट्स के साथ, 18-इंच टायर्स, जेएकू बैज कार्बन फाइबर-फिनिश्ड एक्सेंट पर, और फ्रंट राइट फेंडर में चार्जिंग पोर्ट मिलता है। केबिन पूरी तरह ब्लैक थीम में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ है, जिसमें मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड, टाइप-C पोर्ट्स, 64-कलर एंबियंट लाइट्स, ड्यूल-जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ट्विन वायरलेस चार्जिंग पैड, 13.2-इंच इन्फोटेनमेंट, कॉलम-माउंटेड ड्राइव सेलेक्टर और दो रो वाली सीटिंग है।

iCAUR V23

ये 4.2-मीटर लंबी, बॉक्सी इलेक्ट्रिक SUV दो मैकेनिकल ऑप्शन में आती है — एक कंजरवेटिव वर्जन, जिसमें 134bhp/180Nm का 2WD सेटअप और 59.93kWh LFP बैटरी मिलती है। दूसरा है हाई-पर्फॉर्मेंस वर्जन, जो 208bhp/292Nm का ड्यूल-मोटर AWD और 81.76kWh NMC बैटरी के साथ आता है। दावा किया गया रेंज 430km तक है।

फीचर्स में इंटरनल ग्रैब हैंडल्स, 15.4-इंच QHD सेंटर स्क्रीन, कॉलम-माउंटेड ड्राइव सेलेक्टर, फॉक्स लेदर से लिपटा स्टीयरिंग व्हील और अपहोल्स्ट्री, पावर्ड फ्रंट रो, सन वाइज़र में वैनिटी मिरर और लाइटिंग, और कप होल्डर्स शामिल हैं। इस SUV ने 2026 Red Dot Design Award भी जीता है।

इन तीनों SUVs की झलक 2026 इंडोनेशिया मोटर शो में भी दिखाई गई थी। पर भारत में JSW के तहत इनके नाम क्या रहेंगे, ये अब तक सामने नहीं आया है।