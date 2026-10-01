जेटूर T2 का फेसलिफ्ट वर्ज़न आया, इंडिया में मिल सकता है पुराना मॉडल

जेटूर ने इंटरनेशनल मार्केट में फेसलिफ़्टेड T2 पेश किया है

JSW मोटर्स की भारत आने वाली SUV को अभी तक पुराने यानी प्री-फेसलिफ़्ट वर्ज़न में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है

जेटूर T2 को इंटरनैशनल लेवल पर नया फेसलिफ्ट मिल गया है, जिससे भारत के लिए भी कुछ नए सवाल खड़े होते हैं। JSW मोटर्स अपना पहला प्रोडक्ट T2 के बेस पर इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, लेकिन यहां अभी तक जो टेस्ट कार्स देखी गई हैं, उनमें पुराना डिजाइन ही देखा गया है।

इसका मतलब ये हो सकता है कि भारत में जब ये SUV लॉन्च होगी, तो प्री-फेसलिफ्ट वर्ज़न ही आ सकता है। हालांकि, लॉन्च टाइमलाइन अब 2027 की शुरुआत तक बढ़ा दी गई है, जिससे JSW मोटर्स को नया वर्ज़न लाने का भी मौका मिल सकता है।

चीन में इस फेसलिफ़्टेड T2 को Traveller 7 नाम से बेचा जा रहा है। इसे इस साल की शुरुआत में रिवील किया गया और अब वहां सेल पर भी आ गया है। कार का बॉक्सी लुक पहले जैसा है, लेकिन एक्सटीरियर, इंटीरियर और पावरट्रेन में काफी बदलाव किए गए हैं।

फेसलिफ्टेड T2 में क्या-क्या बदला है?

कार के फ्रंट में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है। पुराने मॉडल के स्क्वेयर हेडलैंप्स की जगह राउंड यूनिट्स दी गई हैं और ग्रिल के ऊपर एक फुल-विड्थ LED लाइट स्ट्रिप भी देखने को मिलती है। ‘Jetour’ ब्रांडिंग अब बोनट पर दी गई है।

बम्पर का डिजाइन बदला गया है और अब यह बॉडी कलर में है। पुराने वर्ज़न में दिखाई दे रहे एक्स्ट्रा ऑफ-रोड लाइट्स और टो हुक्स अब हटा दिए गए हैं।

पीछे की तरफ बदलाव हल्के हैं, जैसे कि रिवाइज़्ड बम्पर, स्पॉइलर और स्पेयर व्हील कवर। वर्टिकल टेल लैंप्स अभी भी पहले जैसे ही हैं, जिससे T2 का पहचान वाला लुक बरकरार है।

इंटीरियर में नया डैशबोर्ड, नए एयर वेंट्स और नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। सीट्स की अपहोल्स्ट्री भी बदली गई है। टॉप वेरिएंट्स में पावर्ड मसाज सीट्स, 23-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और मल्टी-कलर एंबियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

भारत में लॉन्च होने वाली SUV के बारे में क्या जानकारी है?

भारत में अब तक जिस टेस्ट कार को देखा गया है, वह पुराने प्री-फेसलिफ्टेड T2 पर बेस्ड लगती है। इसमें आउटगोइंग SUV के रैक्टैंगलर LED हेडलैंप्स, मोटे बम्पर और ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग मिलती है।

इंडिया-स्पेक मॉडल में Jetour की जगह JSW की बैजिंग दी जा सकती है। पहले की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे इंडिया में असेंबल किया जाएगा और इसमें T2 का प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑनर किया जा सकता है।

हालांकि JSW मोटर्स ने अब तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया है कि indiaspec SUV पुराना डिजाइन ही रखेगी या नहीं। इसी वजह से लॉन्च डिले का मामला ज्यादा अहम हो जाता है।

JSW मोटर्स पहले 2026 में अपनी पहली SUV इंडिया लाने की योजना बना रही थी, जिसमें लॉन्च से पहले प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद थी। लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी डेब्यू 2027 की शुरुआत में हो सकती है।

अब जबकि फेसलिफ्टेड T2 इंटरनैशनल मार्केट में आ चुकी है, तो लॉन्च में मिली डिले से JSW मोटर्स को मौका मिल सकता है कि वह नए वर्ज़न पर भी विचार करे। फिलहाल कंपनी ने इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

इंडिया-स्पेक SUV में कौन सा इंजन मिलेगा?

इंडिया के लिए T2 बेस्ड SUV में प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। इंटरनैशनल मार्केट में पुराने T2 i-DM वर्ज़न में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 26.7kWh बैटरी पैक और ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कुल 381bhp का पावर और 610Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

JSW मोटर्स का भारत के लिए पहला प्रोडक्ट

T2 बेस्ड SUV, JSW मोटर्स के इंडिपेंडेंट पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की पहली कार होगी। इसे महाराष्ट्र में लोकली असेंबल किया जाएगा और यह एक प्रीमियम SUV के तौर पर पोजिशन की जाएगी।

JSW मोटर्स ने अभी तक इंडिया-स्पेक वर्ज़न का फाइनल नाम, प्राइस या स्पेसिफिकेशंस रिवील नहीं की हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया में जो टेस्टिंग होती दिख रही है, वही SUV आखिरकार शोरूम तक पहुंचेगी या कुछ नया देखने को मिलेगा।