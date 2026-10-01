CarWale
    AD

    जेटूर T2 का फेसलिफ्ट वर्ज़न आया, इंडिया में मिल सकता है पुराना मॉडल

    Read inEnglish
    Authors Image
    Haji Chakralwale
    4,368 बार पढ़ा गया
    जेटूर T2 का फेसलिफ्ट वर्ज़न आया, इंडिया में मिल सकता है पुराना मॉडल
    • जेटूर ने इंटरनेशनल मार्केट में फेसलिफ़्टेड T2 पेश किया है
    • JSW मोटर्स की भारत आने वाली SUV को अभी तक पुराने यानी प्री-फेसलिफ़्ट वर्ज़न में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है

    जेटूर T2 को इंटरनैशनल लेवल पर नया फेसलिफ्ट मिल गया है, जिससे भारत के लिए भी कुछ नए सवाल खड़े होते हैं। JSW मोटर्स अपना पहला प्रोडक्ट T2 के बेस पर इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, लेकिन यहां अभी तक जो टेस्ट कार्स देखी गई हैं, उनमें पुराना डिजाइन ही देखा गया है।

    JSW Jetour T2 Left Front Three Quarter

    इसका मतलब ये हो सकता है कि भारत में जब ये SUV लॉन्च होगी, तो प्री-फेसलिफ्ट वर्ज़न ही आ सकता है। हालांकि, लॉन्च टाइमलाइन अब 2027 की शुरुआत तक बढ़ा दी गई है, जिससे JSW मोटर्स को नया वर्ज़न लाने का भी मौका मिल सकता है।

    चीन में इस फेसलिफ़्टेड T2 को Traveller 7 नाम से बेचा जा रहा है। इसे इस साल की शुरुआत में रिवील किया गया और अब वहां सेल पर भी आ गया है। कार का बॉक्सी लुक पहले जैसा है, लेकिन एक्सटीरियर, इंटीरियर और पावरट्रेन में काफी बदलाव किए गए हैं।

    फेसलिफ्टेड T2 में क्या-क्या बदला है?

    JSW Jetour T2 Right Front Three Quarter

    कार के फ्रंट में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है। पुराने मॉडल के स्क्वेयर हेडलैंप्स की जगह राउंड यूनिट्स दी गई हैं और ग्रिल के ऊपर एक फुल-विड्थ LED लाइट स्ट्रिप भी देखने को मिलती है। ‘Jetour’ ब्रांडिंग अब बोनट पर दी गई है।

    JSW Jetour T2 Left Side View

    बम्पर का डिजाइन बदला गया है और अब यह बॉडी कलर में है। पुराने वर्ज़न में दिखाई दे रहे एक्स्ट्रा ऑफ-रोड लाइट्स और टो हुक्स अब हटा दिए गए हैं।

    पीछे की तरफ बदलाव हल्के हैं, जैसे कि रिवाइज़्ड बम्पर, स्पॉइलर और स्पेयर व्हील कवर। वर्टिकल टेल लैंप्स अभी भी पहले जैसे ही हैं, जिससे T2 का पहचान वाला लुक बरकरार है।

    JSW Jetour T2 Dashboard

    इंटीरियर में नया डैशबोर्ड, नए एयर वेंट्स और नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। सीट्स की अपहोल्स्ट्री भी बदली गई है। टॉप वेरिएंट्स में पावर्ड मसाज सीट्स, 23-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और मल्टी-कलर एंबियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    भारत में लॉन्च होने वाली SUV के बारे में क्या जानकारी है?

    भारत में अब तक जिस टेस्ट कार को देखा गया है, वह पुराने प्री-फेसलिफ्टेड T2 पर बेस्ड लगती है। इसमें आउटगोइंग SUV के रैक्टैंगलर LED हेडलैंप्स, मोटे बम्पर और ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग मिलती है।

    JSW Jetour T2 Left Front Three Quarter

    इंडिया-स्पेक मॉडल में Jetour की जगह JSW की बैजिंग दी जा सकती है। पहले की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे इंडिया में असेंबल किया जाएगा और इसमें T2 का प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑनर किया जा सकता है।

    हालांकि JSW मोटर्स ने अब तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया है कि indiaspec SUV पुराना डिजाइन ही रखेगी या नहीं। इसी वजह से लॉन्च डिले का मामला ज्यादा अहम हो जाता है।

    JSW Jetour T2 Right Front Three Quarter

    JSW मोटर्स पहले 2026 में अपनी पहली SUV इंडिया लाने की योजना बना रही थी, जिसमें लॉन्च से पहले प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद थी। लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी डेब्यू 2027 की शुरुआत में हो सकती है।

    Interior Steering Wheel

    अब जबकि फेसलिफ्टेड T2 इंटरनैशनल मार्केट में आ चुकी है, तो लॉन्च में मिली डिले से JSW मोटर्स को मौका मिल सकता है कि वह नए वर्ज़न पर भी विचार करे। फिलहाल कंपनी ने इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

    इंडिया-स्पेक SUV में कौन सा इंजन मिलेगा?

    इंडिया के लिए T2 बेस्ड SUV में प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। इंटरनैशनल मार्केट में पुराने T2 i-DM वर्ज़न में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 26.7kWh बैटरी पैक और ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कुल 381bhp का पावर और 610Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

    JSW मोटर्स का भारत के लिए पहला प्रोडक्ट

    T2 बेस्ड SUV, JSW मोटर्स के इंडिपेंडेंट पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की पहली कार होगी। इसे महाराष्ट्र में लोकली असेंबल किया जाएगा और यह एक प्रीमियम SUV के तौर पर पोजिशन की जाएगी।

    Exterior Left Front Three Quarter

    JSW मोटर्स ने अभी तक इंडिया-स्पेक वर्ज़न का फाइनल नाम, प्राइस या स्पेसिफिकेशंस रिवील नहीं की हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया में जो टेस्टिंग होती दिख रही है, वही SUV आखिरकार शोरूम तक पहुंचेगी या कुछ नया देखने को मिलेगा।

    JSW जेटूर T2 इमेज
    JSW जेटूर T2
    Rs. 30.00 - 45.00 लाख
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    CAFE III नॉर्म्स जारी: वैकल्पिक फ्यूल्स पर ज़ोर
     अगला 
    निसान टेकटन बेस्ड थ्री-रो SUV की भारत में टेस्टिंग शुरू

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    JSW जेटूर T2 गैलरी

    • images
    • videos
    Mahindra XUV 3XO CNG Walkaround | Boot Space, Features, Prices & Variants Detailed | CarWale
    youtube-icon
    Mahindra XUV 3XO CNG Walkaround | Boot Space, Features, Prices & Variants Detailed | CarWale
    CarWale टीम द्वारा21 Oct 2026
    29159 बार देखा गया
    64 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
    मारुति ब्रेज़ा
    Rs. 7.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 11.25 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.91 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    ऑडी q3
    ऑडी q3
    Rs. 51.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    16th अक्
    टोयोटा ग्लैंजा
    टोयोटा ग्लैंजा
    Rs. 6.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    14th अक्
    वॉल्वो EX90
    वॉल्वो EX90
    Rs. 1.26 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    12th अक्
    स्कोडा स्लाविया
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    ऑफ़र्स
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    होंडा एलिवेट
    होंडा एलिवेट
    Rs. 11.84 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास
    Rs. 3.20 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    5th अक्
    टाटा एरिस
    टाटा एरिस
    Rs. 5.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा Thar OG
    महिंद्रा Thar OG
    Rs. 10.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    हुंडई Bayon
    Launching in 3 days
    हुंडई Bayon

    Rs. 9.79 - 15.49 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी
    पेश किया गया
    10 सितम्बर
    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी

    Rs. 80.00 - 85.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू m3
    बीएमडब्ल्यू m3

    Rs. 3.00 - 3.10 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू M5 Touring
    बीएमडब्ल्यू M5 Touring

    Rs. 2.70 - 3.00 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    Denza D9
    Denza D9

    Rs. 85.00 - 95.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    वॉल्वो ES90
    वॉल्वो ES90

    Rs. 70.00 - 75.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    होंडा 0 अल्फ़ा
    होंडा 0 अल्फ़ा

    Rs. 17.00 - 22.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    JSW जेटूर T2
    JSW जेटूर T2

    Rs. 30.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Mahindra XUV 3XO CNG Walkaround | Boot Space, Features, Prices & Variants Detailed | CarWale
    youtube-icon
    Mahindra XUV 3XO CNG Walkaround | Boot Space, Features, Prices & Variants Detailed | CarWale
    CarWale टीम द्वारा21 Oct 2026
    29159 बार देखा गया
    64 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • जेटूर T2 का फेसलिफ्ट वर्ज़न आया, इंडिया में मिल सकता है पुराना मॉडल