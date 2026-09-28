जीप रैंगलर व्हाइटकैप मोज़ीतो हुई पेश, प्री-बुकिंग शुरू

सीमित गिनती में उपलब्ध होगी

लॉन्च अगले कुछ हफ्तों में होने की उम्मीद

जीप इंडिया ने जीप रैंगलर व्हाइटकैप मोजिटो एडिशन का टीज़र इमेज जारी किया है और इसके लिए प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है। यह स्पेशल एडिशन स्टैंडर्ड अनलिमिटेड वेरिएंट पर बेस्ड है, जिसमें नया रंग और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। कंपनी इसे अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च कर सकती है।

व्हाइटकैप एडिशन की खासियत है मोजिटो ग्रीन बॉडी कलर के साथ सफेद हार्डटॉप। इसी सफेद रंग को सामने की ग्रिल और दोनों दरवाजों पर दिए गए हॉरिज़ॉन्टल डेकल पर भी देखा जा सकता है। इसका ड्यूल-टोन लुक जीप के पुराने CJ मॉडल्स की सफेद टॉप से प्रेरित है। व्हाइटकैप, जीप के 85वें एनिवर्सरी के मौके पर ग्लोबली लॉन्च किए गए खास रैंगलर एडिशन्स में से एक है।

इंटीरियर में बदलाव संभव नहीं है। इसमें स्टैंडर्ड अनलिमिटेड वेरिएंट वाला ही इक्विपमेंट मिलेगा — जिसमें पावर्ड और हीटेड फ्रंट सीट्स, 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अल्पाइन साउंड सिस्टम और लेवल 2 ADAS शामिल हैं।

इंडिया पहला मार्केट नहीं है जहां व्हाइटकैप मोजिटो एडिशन आ रहा है। इससे पहले USA, जापान और कुछ समय के लिए साउथ कोरिया में भी यह एडिशन बेचा गया है। भारत में भी इसे सीमित संख्या में बेचा जाएगा। फिलहाल, रैंगलर इंडिया में अनलिमिटेड, रुबिकॉन और विलीज़ 41 स्पेशल एडिशन के रूप में उपलब्ध है।

मैकेनिकल बदलाव नहीं होंगे — इसमें वही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 268bhp ताकत और 400Nm टॉर्क देता है, इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 4x4 ड्राइवट्रेन है।

रैंगलर अनलिमिटेड की एक्स-शोरूम कीमत फिलहाल 66.20 लाख रुपये है। व्हाइटकैप मोजिटो एडिशन स्टैंडर्ड वेरिएंट से करीब 2 से 4 लाख रुपये महंगा हो सकता है, यानी इसकी कीमत 68 से 70 लाख रुपये के बीच रह सकती है। हालांकि, कंपनी ने कीमत कन्फर्म नहीं की है।