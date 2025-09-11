जीप एसयूवी ख़रीदना हुआ आसान; क़ीमत में 4.8 लाख रुपए तक की गिरावट

- जीप रैंगलर की क़ीमत में हुई सबसे ज़्यादा कटौती
- जीप के पोर्टफ़ोलियो में चार एसयूवीज़ हैं शामिल
जीप इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफ़ा देते हुए अपनी पूरी एसयूवी लाइनअप की क़ीमतों में ज़बरदस्त कटौती की है। नई GST 2.0 दरों के बाद जीप के चारों मॉडल अब पहले से कहीं सस्ते हो गए हैं।
कंपनी की सबसे किफ़ायती एसयूवी जीप कम्पस पर अब 2.16 लाख रुपए तक की बचत होगी। इसके बाद जीप मेरिडियन की क़ीमत 2.47 लाख रुपए तक कम हुई है। वहीं प्रीमियम सेग्मेंट में ग्रैंड चेरोकी पर 4.5 लाख रुपए और जीप रैंगलर पर पूरे 4.84 लाख रुपए तक की भारी कटौती की गई है।
कंपनी का कहना है कि, इस क़दम से जीप को और ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जीप इंडिया के बिजनेस हेड कुमार प्रीयेश ने कहा, “नई GST दरें ग्राहकों के लिए क्लैरिटी और अफ़ोर्डेबिलिटी लेकर आई हैं। हमें खुशी है कि हम इसका पूरा फ़ायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं।”
इन नई क़ीमतों के बाद जीप एसयूवीज़ अपने सेग्मेंट में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। ख़ासकर रैंगलर और ग्रैंड चेरोकी के बड़े प्राइस कट से प्रीमियम एसयूवी ख़रीदारों की दिलचस्पी और बढ़ने की उम्मीद है।
अनुवाद: गुलाब चौबे