    लॉन्च से ठीक पहले जीप ने टीज़ किया कम्पस ट्रैक इडिशन; मिलेगा नया स्टाइल और अपडेटेड केबिन

    Jay Shah

    132 बार पढ़ा गया
    लॉन्च से ठीक पहले जीप ने टीज़ किया कम्पस ट्रैक इडिशन; मिलेगा नया स्टाइल और अपडेटेड केबिन
    • कॉस्मेटिक बदलाव और नई अपहोल्स्ट्री मिलने की उम्मीद
    • स्टैंडर्ड वेरीएंट की तुलना में इसकी क़ीमत 55,000 रुपए तक हो सकती है ज़्यादा

    जीप इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी कम्पस का नया स्पेशल ट्रैक इडिशन टीज़ किया है। यह इडिशन आने वाले हफ़्तों में लॉन्च हो सकता है और इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और नए इंटीरियर अपडेट मिलेंगे।

    टीज़र में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरों से पता चलता है कि इस एसयूवी में नया ‘ट्रैक बैज और इक्सटीरियर पर विनाइल ग्राफ़िक्स दिए गए हैं। केबिन में भी बदली हुई अपहोल्स्ट्री दिखाई दे रही है, जो इसे स्टैंडर्ड वेरीएंट्स से थोड़ा अलग बनाती है।

    Jeep Compass Rear Logo

    पिछले कुछ महीनों में जीप ने इसी तरह ट्रेल इडिशन वेरीएंट्स लॉन्च किए थे, जो कम्पस और मेंरिडियन एसयूवीज़ पर आधारित थे। इनमें कॉस्मेटिक अपडेट्स, बॉडी डेकल्स और डार्क-थीम्ड इंटीरियर रेड एक्सेंट्स के साथ दिए गए थे। नया ट्रैक इडिशन भी इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा और इसमें मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है।

    मैकेनिकली, कम्पस ट्रैक इडिशन में वही 2.0-लीटर डीज़ल इंजन मिलेगा, जो 172bhp की पावर जनरेट करता है। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेगा। अपडेट्स कॉस्मेटिक ही रहने की उम्मीद है, और नए इडिशन की क़ीमत स्टैंडर्ड वेरीएंट की तुलना में लगभग 45,000 से 55,000 रुपए ज़्यादा होने की उम्मीद है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    जीप कम्पस इमेज
    जीप कम्पस
    Rs. 17.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
