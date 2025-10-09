जीप कम्पस ट्रैक इडिशन भारत में लॉन्च; क़ीमत 26.78 लाख रुपए से शुरू

जीप इंडिया ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी का नया लिमिटेड-रन इडिशन लॉन्च किया है। नई जीप कम्पस ट्रैक इडिशन की शुरुआती क़ीमत 26.78 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह स्पेशल इडिशन कम्पस मॉडल S पर आधारित है और इसे एमटी, एटी और 4X4 एटी इंजन ऑप्शंस में ख़रीदा जा सकता है।

इक्सटीरियर हाइलाइट्स

कम्पस ट्रैक इडिशन को एक इक्सक्लूज़िव लुक देने के लिए इसमें सिग्नेचर हुड डेकल, पियानो ब्लैक डिटेलिंग, स्प्रूस बेज हाइलाइट्स और 18-इंच डायमंड-कट टेक ग्रे अलॉय वील्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ग्रिल, बैज और मोल्डिंग्स पर भी पियानो ब्लैक फ़िनिश देखने को मिलता है।

इंटीरियर अपग्रेड्स

केबिन के अंदर प्रीमियम टच के लिए टुपेलो लेदरेट सीट्स, डार्क एस्प्रेसो स्मोक क्रोम फ़िनिश, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और स्पेशल ट्रैक इडिशन फ्लोर मैट्स दिए गए हैं। वहीं, कोर्टिना लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग वील और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स कैबिन को और भी लग्ज़री फ़ील कराते हैं।

इंजन और पावर

नई कम्पस ट्रैक इडिशन में कंपनी का वही 2.0-लीटर डीज़ल इंजन मिलता है, जो 170bhp पावर और 350Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी और 6-स्पीड एटी 4X4 गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है।

क़ीमतें