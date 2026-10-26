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    जीप कंपस का नया किफ़ायती डीज़ल ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च

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    Jay Shah
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    जीप कंपस का नया किफ़ायती डीज़ल ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च
    • स्पोर्ट डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, कीमत 21.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
    • 29,900 रुपये का एक्सेसरी पैक भी उपलब्ध

    जीप इंडिया ने कम्पास के बेस वेरिएंट में अब ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ दिया है। नया स्पोर्ट ट्रिम 21.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में मिलेगा, जो डीजल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ सबसे किफायती वेरिएंट बन गया है। इसकी डिलीवरी जीप डीलरशिप्स पर नवंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी।

    Jeep Compass Gear Shifter/Gear Shifter Stalk

    स्पोर्ट वेरिएंट अभी भी सीरीज का एंट्री पॉइंट है, इसलिए इसमें हाईयर ट्रिम्स की तरह ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते। फिर भी, इसमें छह एयरबैग, ऑटो-होल्ड फंक्शन और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 8.4-इंच का Uconnect टचस्क्रीन आता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और इलेक्ट्रिकली एड्जस्टेबल ORVMs भी दिए गए हैं। जीप ने इस वेरिएंट में FSD (फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग) सस्पेंशन और DST (डायनामिक स्टेयरिंग टॉर्क) भी रखा है।

    खरीदार चाहें तो 29,900 रुपये में एक्सेसरी पैक भी ले सकते हैं। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, डैशकैम, स्वूश डेकल, ऑल-वेधर फ्लोर मैट्स और मड फ्लैप्स शामिल हैं।

    Jeep Compass Front Windshield/Windscreen

    यह जीप कम्पास का हाल के महीनों में दूसरा अपडेट है। अगस्त में, जीप ने 85th एनिवर्सरी एडिशन भी लॉन्च किया था, जो सिर्फ 85 यूनिट्स के लिए था और इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव व ब्लैक इंटीरियर थीम मिलती थी। कम्पास का पूरा लाइनअप अब भी मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, साथ ही 2WD और 4WD ऑप्शंस के साथ मिलता है।

    स्पोर्ट वेरिएंट में वही 2.0-लीटर टर्बो-डीजल इंजन है, जो 168bhp और 350Nm जनरेट करता है। इसके साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स आता है।

    जीप कम्पस इमेज
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    जीप कम्पस की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 22.23 लाख
    BangaloreRs. 22.74 लाख
    DelhiRs. 21.94 लाख
    PuneRs. 22.39 लाख
    HyderabadRs. 22.91 लाख
    AhmedabadRs. 20.35 लाख
    ChennaiRs. 22.92 लाख
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