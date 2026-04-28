हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट की डीटेल्स आई सामने; जानें क्या होगा नया?

2023 के बाद पहली बार मिलेगा अपडेट

इसमें मिलेगा बड़ा बैटरी पैक

हुंडई अपनी कार्स को लगातार अपडेट कर रहा है और अब अगला नंबर हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट का है। यह मॉडल 2023 में लॉन्च होने के बाद पहली बार अपडेट होने जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इसे मई के पहले हफ़्ते में भारत में लॉन्च किया जा सकता है।

इस बार कंपनी ने सिर्फ़ हल्के-फुल्के बदलाव नहीं किए हैं, बल्कि डिज़ाइन, फ़ीचर्स और सबसे अहम बैटरी पैक में बड़ा अपडेट दिया है।

इक्सटीरियर में मिलेगा नया लुक

नई हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट में फ्रंट प्रोफ़ाइल को अपडेट किया गया है, जिससे इसका लुक और मॉडर्न हो गया है। इसके अलावा, नए डिज़ाइन के अलॉय वील्स और अपडेटेड टेल लैम्प्स भी देखने को मिलेंगे, जो इसे पहले से अलग पहचान देंगे।

इंटीरियर में नया थीम

सूत्रों के मुताबिक़, केबिन में अब पहले वाला बेज थीम हटाकर ब्लैक और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। इससे कार का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम और मॉडर्न फ़ील देगा।

सबसे बड़ा बदलाव: बड़ी बैटरी और ज़्यादा रेंज

इस अपडेट का सबसे बड़ा हाइलाइट है इसका नया बैटरी पैक। अब इसमें पहले वाला 72.6kWh बैटरी पैक हटाकर 84kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि, अब इससे ज़्यादा रेंज और बेहतर लॉन्ग-ड्राइव कैपेबिलिटी मिलेगी।

साथ ही, यह कार 350kW डीसी फ़ास्ट चार्जर से 10% से 80% तक जल्दी चार्ज हो सकेगी। एसी चार्जिंग टाइम थोड़ा बढ़कर 6.5 घंटे से 7.35 घंटे हो गया है, लेकिन बड़ी बैटरी के हिसाब से यह अंतर काफ़ी कम माना जाएगा।

फ़ीचर्स में भी होगा इज़ाफ़ा

हुंडई इस फ़ेसलिफ़्ट में अपने एडास और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को भी और एड्वांस करेगा। यानी सेफ़्टी और टेक्नोलॉजी दोनों के मामले में यह कार पहले से और बेहतर हो जाएगी।

एक ही फुली-लोडेड वेरीएंट में आएगी

रिपोर्ट्स के मुताबिक़, हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट भारत में पहले की तरह ही सिर्फ़ एक फुली-लोडेड वेरीएंट में ऑफ़र की जाएगी, जिसमें कंपनी के लगभग सभी प्रीमियम फ़ीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, नए कलर ऑप्शन्स भी देखने को मिल सकते हैं।

क़ीमत और मुक़ाबला

क़ीमत में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है और यह क़रीब 45 लाख रुपए से 50 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच रह सकती है। वहीं मुक़ाबले की बात करें तो, यह मॉडल बीवायडी सीलायन, टोयोटा कैमरी और प्रीमियम सेग्मेंट की अन्य कार्स को टक्कर देगा।

निष्कर्ष

हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट एक ऐसा अपडेट है, जो सिर्फ़ दिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि परफ़ॉर्मेंस और यूज़ेबिलिटी को भी बेहतर बनाता है।

बड़ी बैटरी, ज़्यादा रेंज और एड्वांस फ़ीचर्स के साथ यह कार भारतीय बाज़ार में एक प्रीमियम ईवी के तौर पर अपनी पकड़ और मज़बूत करने वाली है।

अनुवाद: गुलाब चौबे