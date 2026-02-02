भारत में आने वाली एमजी मजेस्टर से मिडिल ईस्ट में उठा पर्दा

भारत में 12 फ़रवरी को होगी लॉन्च

ग्लॉस्टर से ऊपर की जाएगी पोज़िशन

एमजी मजेस्टर को भारत में 12 फ़रवरी को लॉन्च किया जाना तय है, लेकिन इससे पहले यह एसयूवी मिडिल ईस्ट में आधिकारिक तौर पर पेश की जा चुकी है। वहां इसे एमजी राकन नाम से लॉन्च किया गया है। ख़ास बात यह है कि, यह एमजी की पहली ऐसी कार है, जिसका नाम अरबी भाषा से लिया गया है। यह कोई लिमिटेड इडिशन नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में इसे रेगुलर मॉडल के तौर पर बेचा जाएगा।

राकन नाम अरबी शब्द रुक्न से लिया गया है, जिसका मतलब स्तंभ या आधार होता है और यह ताकत का प्रतीक माना जाता है। डिज़ाइन और मकैनिकल तौर पर एमजी राकन पूरी तरह भारत में आने वाली एमजी मजेस्टर जैसी ही है।

यह एसयूवी 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन के साथ आती है, जिसे आठ-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें 4WD सिस्टम स्टैंडर्ड रूप में दिया गया है और यह भारत में बिकने वाली ग्लॉस्टर से ऊपर पोज़िशन की जाएगी।

एमजी मोटर मिडिल ईस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर जैकी जू के मुताबिक, राकन मिडिल ईस्ट में ब्रैंड के लिए एक अहम क़दम है। भारत में लॉन्च के बाद, एमजी मजेस्टर प्रीमियम फुल-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में कंपनी की स्थिति को और मज़बूत करने की उम्मीद है।

अनुवाद: गुलाब चौबे