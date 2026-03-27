हुंडई वेन्यू की क़ीमतों में हुआ इज़ाफ़ा; जानें किन वेरीएंट्स पर पड़ा असर?

कुछ वेरीएंट्स पर 5,200 से 20,000 रुपए तक की हुई बढ़ोतरी

शुरुआती क़ीमत 8 लाख रुपए ही बरक़रार

हुंडई इंडिया ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी हुंडई वेन्यू की क़ीमतों में बदलाव किया है। यह बढ़ोतरी चुनिंदा वेरीएंट्स पर लागू हुई है और इसकी रेंज 5,200 से 20,000 रुपए तक है, जो वेरीएंट के हिसाब से अलग-अलग है।

इस अपडेट के बाद HX5 1.2 पेट्रोल मैनुअल वेरीएंट की क़ीमत में सबसे ज़्यादा 20,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी नई एक्स-शोरूम क़ीमत 9.55 लाख रुपए हो गई है। वहीं HX6 1.0 टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और इसके ड्युअल-टोन वेरीएंट की क़ीमत में 9,000 रुपए का इज़ाफ़ा किया गया है। इसके अलावा, HX5 1.0 टर्बो-पेट्रोल डीसीटी वेरीएंट भी अब 8,900 रुपए महंगा हो गया है।

इसी तरह डीज़ल लाइन-अप के कुछ वेरीएंट्स, जैसे HX2 डीज़ल एमटी, HX5 डीज़ल एमटी, HX5 डीज़ल एटी, HX7 डीज़ल एमटी और HX7 डीज़ल एमटी ड्युअल-टोन, की क़ीमतों में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं HX8 1.0 टर्बो-पेट्रोल डीसीटी वेरीएंट अब पहले के मुक़ाबले 5,200 रुपए महंगा हो गया है।

हालांकि, अच्छी बात यह है कि, हुंडई वेन्यू के ऐंट्री-लेवल और टॉप वेरीएंट्स की क़ीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके चलते इस एसयूवी की क़ीमत अब भी 8 लाख से 15.69 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच ही बनी हुई है।

ख़रीदारों के नज़रिए से देखें तो, इस प्राइस अपडेट के बावजूद हुंडई वेन्यू अपने सेग्मेंट में कई इंजन और ट्रैंस्मिशन विकल्पों के साथ आती है। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प मिलता है। ट्रैंस्मिशन के तौर पर इसमें 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक जैसे विकल्प मौजूद हैं।

कुल मिलाकर, सीमित वेरीएंट्स पर बढ़ी क़ीमत के बावजूद हुंडई वेन्यू अभी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेग्मेंट में एक लोकप्रिय विकल्प बनी हुई है।