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    हुंडई वेन्यू एन लाइन हुई महंगी; सभी वेरीएंट्स की क़ीमत में हुआ इज़ाफ़ा

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    Aditya Nadkarni
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    हुंडई वेन्यू एन लाइन हुई महंगी; सभी वेरीएंट्स की क़ीमत में हुआ इज़ाफ़ा
    • 1 जून, 2026 से कर दिया गया है लागू
    • क़ीमत अब 10.66 लाख रुपए से है शुरू

    हुंडई ने 1 जून, 2026 से लागू की गई प्राइस हाइक के बाद अपनी पॉप्युलर स्पोर्टी एसयूवी वेन्यू एन लाइन की क़ीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने इस मॉडल के सभी वेरीएंट्स की क़ीमत में समान रूप से 700 रुपए का इज़ाफ़ा किया है। बता दिएँ कि, नई क़ीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

    Exterior Front View

    मौजूदा समय में हुंडई वेन्यू एन लाइन को N6 एमटी, N6 एमटी ड्युअल-टोन, N6 डीसीटी, N6 डीसीटी ड्युअल-टोन, N10 डीसीटी और N10 डीसीटी ड्युअल-टोन वेरीएंट्स में बेचा जाता है। इन सभी वेरीएंट्स की क़ीमत अब पहले के मुक़ाबले 700 रुपए ज़्यादा हो गई है।

    क़ीमत में हुई इस बढ़ोतरी के बाद वेन्यू एन लाइन की एक्स-शोरूम क़ीमत 10.66 लाख रुपए से शुरू होकर 15.67 लाख रुपए तक जाती है। वेन्यू एन लाइन के अलावा, कंपनी ने ग्रैंड i10 निओस, i20, i20 एन लाइन, ऑरा, वरना, वेन्यू, क्रेटा, क्रेटा एन लाइन, अल्काज़ार और एक्सटर की क़ीमतों में भी बदलाव किया है।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    इंजन की बात करें, तो वेन्यू एन लाइन में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी ट्रैंस्मिशन के साथ उपलब्ध है।

    सेफ़्टी के मोर्चे पर भी यह एसयूवी मज़बूत साबित हुई है। इसी साल हुए भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में वेन्यू और वेन्यू एन लाइन दोनों ने अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग हासिल की थी।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    हुंडई वेन्यू एन लाइन इमेज
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    Rs. 10.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    हुंडई वेन्यू एन लाइन की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 12.62 लाख
    BangaloreRs. 13.14 लाख
    DelhiRs. 12.42 लाख
    PuneRs. 12.62 लाख
    HyderabadRs. 13.24 लाख
    AhmedabadRs. 12.22 लाख
    ChennaiRs. 13.26 लाख
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