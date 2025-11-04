सिर्फ़ 10.55 लाख रुपए में लॉन्च हुई नई हुंडई वेन्यू N लाइन 2025!

नई वेन्यू के साथ की गई पेश

दो वेरीएंट्स में है उपलब्ध

हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी का नया हुंडई वेन्यू N लाइन 2025 वर्ज़न लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती क़ीमत 10.55 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। नए मॉडल में कई डिज़ाइन अपडेट, प्रीमियम फ़ीचर्स और स्पोर्टी टच के साथ बेहतर ड्राइविंग इक्सपीरियंस दिया गया है।

इसके अलावा, इसे कुल दो वेरीएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें N6 और N10 शामिल हैं और इसमें मिलने वाले फ़ीचर्स नई हुंडई वेन्यू के HX8 और HX10 से लिए गए हैं। यह किआ सोनेट X-लाइन, महिंद्रा XUV 3XO और स्कोडा कायलाक जैसी कार्स को कड़ी टक्कर देगा।

डिज़ाइन और इक्सटीरियर अपडेट

नई वेन्यू एन लाइन अब और भी स्पोर्टी लुक में नज़र आती है। इसमें रेड एक्सेंट्स, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, एन लाइन बैजिंग और डार्क क्रोम फ़िनिश दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें 17-इंच के नए अलॉय वील्स, नया फ्रंट बम्पर और इक्सक्लूज़िव शैडो ग्रे कलर ऑप्शन के साथ ब्लैक रूफ़ भी दी गई है, जो इसे पहले से ज़्यादा प्रीमियम बनाते हैं।

इंटीरियर और फ़ीचर्स

केबिन में ऑल-ब्लैक इंटीरियर, रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और N लाइन लोगो के साथ एक स्पोर्टी फ़ील दी गई है। अब इसमें ड्युअल स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हैं। अन्य नए फ़ीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, डैशकैम और बोस साउंड सिस्टम दिए गए हैं। साथ ही इसमें नई हुंडई वेन्यू की तरह ही लेवल 2 एडास दिया गया है।

इंजन और परफ़ॉर्मेंस

इस एसयूवी में वही 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 118bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड एमटी और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ आता है। हुंडई ने सस्पेंशन और स्टीयरिंग को और ज़्यादा स्पोर्टी फ़ील देने के लिए ट्यून किया है। साथ ही इसमें चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं।

निष्कर्ष

नई हुंडई वेन्यू N लाइन 2025 अपने दमदार इंजन, स्पोर्टी डिज़ाइन और एड्वांस फ़ीचर्स के साथ उन युवाओं के लिए परफ़ेक्ट एसयूवी है, जो डेली ड्राइव में भी स्पोर्ट्स कार जैसा मज़ा चाहते हैं।