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    हुंडई वेन्यू नाइट इडिशन: क्या रेनो डस्टर के 1.0-लीटर वेरीएंट्स को टक्कर देने की तैयारी?

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    Santosh Nair

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    हुंडई वेन्यू नाइट इडिशन: क्या रेनो डस्टर के 1.0-लीटर वेरीएंट्स को टक्कर देने की तैयारी?

    पहली नज़र में हुंडई वेन्यू नाइट इडिशन एक और आम स्पेशल इडिशन लगता है, जो ब्लैक थीम, कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और नए बैज के साथ पेश किया गया है। लेकिन असली ख़बर इसके पीछे की रणनीति में छुपी है।

    सबसे बड़ा सवाल यही है कि, नई जनरेशन वेन्यू लॉन्च होने के सिर्फ़ कुछ महीनों बाद ही यह नाइट इडिशन क्यों लाया गया?

    लाइफ़साइकिल का गेम या कुछ और?

    ऑटो इंडस्ट्री में यह एक कॉमन स्ट्रैटेजी है कि, जब किसी कार का शुरुआती हाइप कम होने लगता है, तो कंपनी स्पेशल इडिशन लॉन्च करती है। इससे बिना ज़्यादा लागत के कार को नया फ़ील मिलता है और ग्राहक को थोड़ी इक्सक्लूज़िव वैल्यू दिखती है।

    हुंडई ने भी नाइट इडिशन लाकर वेन्यू को एक नया लुक और प्रीमियम टच देने की कोशिश की है।

    Hyundai Venue Right Front Three Quarter

    लेकिन सेल्स तो गिर नहीं रही थी!

    अगर डेटा देखें, तो हुंडई वेन्यू की सेल्स लगातार 10,000–12,000 यूनिट्स के बीच बनी हुई है। यानी न तो डिमांड में गिरावट आई है, और न ही कोई ऐसा संकेत मिला कि इस कार को बचाने की ज़रूरत है।

    तो फिर यह इडिशन क्यों?

    असली वजह: डस्टर की वापसी

    जवाब मिलता है, जब हम रेनो डस्टर को देखते हैं। नई डस्टर की क़ीमत 10.49 लाख रुपए से शुरू होती है और यह सीधे वेन्यू के टॉप वेरीएंट्स के प्राइस ज़ोन में आ जाती है।

    यही वह जगह है जहां ग्राहक थोड़ा बजट बढ़ाकर बड़ी और ज़्यादा मज़बूत एसयूवी लेने का सोचता है।

    डस्टर क्यों बन सकती है ख़तरा?

    Right Front Three Quarter

    पहले भी रेनो डस्टर ने फ़ीचर्स से ज़्यादा अपनी साइज़, रोड प्रेज़ेंस और मज़बूती के दम पर ग्राहकों को आकर्षित किया था। अब नई डस्टर में फ़ीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। यानी अब ग्राहक के पास एक ऑप्शन है कि, या तो टॉप मॉडल वेन्यू लें, या थोड़ा और ख़र्च करके एक बड़ी एसयूवी ले लें।

    वेन्यू नाइट: डिफेंस प्लान

    इसी जगह हुंडई वेन्यू नाइट इडिशन काम आता है। यह सिर्फ़ स्टाइल अपडेट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है। यानी टॉप वेरीएंट्स को और ज़्यादा प्रीमियम और आकर्षक बनाने का। ताकि ग्राहक जब शोरूम जाए, तो उसे लगे कि वेन्यू भी उतनी ही स्पेशल है और उसे सेग्मेंट के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।

    निष्कर्ष

    हुंडई वेन्यू नाइट इडिशन सिर्फ़ एक नया लुक नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट प्लान है। हुंडई ने यह कदम डिमांड गिरने के कारण नहीं, बल्कि भविष्य के मुक़ाबले को देखते हुए उठाया है। यानी यह इडिशन स्टाइल से ज़्यादा स्ट्रैटेजी के बारे में है और यही इसे दिलचस्प बनाता है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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