हुंडई वेन्यू का HX5+ वेरीएंट 9.99 लाख रुपए में हुआ लॉन्च

हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी पॉप्युलर सब-4 मीटर एसयूवी हुंडई वेन्यू के पोर्टफ़ोलियो में एक नया HX5+ वेरीएंट जोड़ दिया है, जिसे 9.99 लाख रुपए की एक्स-शोरूम क़ीमत पर लॉन्च किया है। यह नया वेरीएंट मौजूदा HX5 वेरीएंट के ऊपर पोज़िशन किया गया है और इसका मकसद ग्राहकों को ज़्यादा प्रीमियम फ़ीचर्स देना है, वो भी किफ़ायती दाम पर।

नए हुंडई वेन्यू HX5+ में कंपनी ने सेग्मेंट से जुड़े कई अहम फ़ीचर्स शामिल किए हैं। इसमें रूफ़ रेल्स, क्वैड बीम एलईडी हेडलैम्प्स, रियर विंडो सनशेड्स, स्मार्टफ़ोन वायरलेस चार्जर, स्टोरेज के साथ ड्राइवर कंसोल आर्मरेस्ट, रियर वाइपर और वॉशर, ऑटो अप डाउन और सेफ़्टी के साथ ड्राइवर पावर विंडो दिया गया है। इसके अलावा, HX4 वेरीएंट को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अब ड्राइवर सीट की हाइट अडजस्ट करने इ सुविधा स्टैंडर्ड तौर पर दी गई है।

इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो, यह वेरीएंट वही भरोसेमंद 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो पहले से हुंडई वेन्यू रेंज में मौजूद हैं। ग्राहकों को इसमें सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा।

नए HX5+ वेरीएंट के जुड़ने से हुंडई वेन्यू अब पहले से ज़्यादा मज़बूत और वैल्यू-फ़ॉर-मनी पैकेज बन गई है। यह एसयूवी मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन और महिंद्रा XUV 3XO जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती है।