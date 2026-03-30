हुंडई वेन्यू और वेन्यू एन लाइन का हुआ क्रैश टेस्ट; जानें, कितनी मिली रेटिंग?

सभी वेरीएंट्स पर लागू सेफ़्टी रेटिंग

अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में शानदार स्कोर

भारत एनकैप (बीएनकैप) ने हाल ही में हुंडई वेन्यू और इसके स्पोर्टी वर्ज़न हुंडई वेन्यू एन लाइन के क्रैश टेस्ट नतीजे जारी किए हैं। दोनों एसयूवीज़ को अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग मिली है, जो इस सेग्मेंट के ख़रीदारों के लिए एक बड़ा पॉज़िटिव संकेत माना जा सकता है।

क्रैश टेस्ट में इन मॉडल्स ने अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 31.15 अंक हासिल किए। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 44.46 अंक मिले। यह रेटिंग भारत में बिकने वाले इन दोनों मॉडल्स के सभी वेरीएंट्स पर लागू होगी।

टेस्ट के दौरान हुंडई वेन्यू के HX2 डीज़ल मैनुअल और HX10 डीज़ल ऑटोमैटिक वेरीएंट्स को शामिल किया गया था।

सेफ़्टी के मामले में यह सब-फोर-मीटर एसयूवी कई महत्वपूर्ण फ़ीचर्स के साथ आती है। इनमें छह एयरबैग्स, सीटबेल्ट प्री-टेंशनर्स और लोड लिमिटर्स, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, वीइकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, टीपीएमएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इम्पैक्ट-सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक और स्पीड-सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं।

ख़रीदारों के नज़रिए से देखें तो, हुंडई वेन्यू और हुंडई वेन्यू एन लाइन की यह 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग उन लोगों के लिए भरोसा बढ़ाने वाली है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी ख़रीदते समय अब परफ़ॉर्मेंस और फ़ीचर्स के साथ मज़बूत सेफ़्टी पैकेज भी चाहते हैं।