    डीलर्स के पास पहुंचने लगी नई हुंडई वेन्यू और वेन्यू एन लाइन!

    डीलर्स के पास पहुंचने लगी नई हुंडई वेन्यू और वेन्यू एन लाइन!
    • कल होगा क़ीमतों का ख़ुलासा
    • बुकिंग्स की हो चुकी है शुरुआत

    कल यानी 4 नवंबर को हुंडई इंडिया दूसरी जनरेशन वाली वेन्यू और वेन्यू एन लाइन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने दिया जाएगा। ग़ौरतलब है कि, इन कार्स की क़ीमतों का ख़ुलासा होने से पहले अपडेटेड मॉडल स्थानीय डीलरशिप पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि, दोनों कार्स टाइटन ग्रे रंग में नज़र आ रही हैं इन्हें कुल आठ रंग विकल्पों में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, ग्राहकों की सुविधा के लिए आठ वेरीएंट विकल्प भी दिए गए हैं।

    Left Front Three Quarter

    2025 हुंडई वेन्यू में नए फ्रंट और रियर बंपर और स्किड प्लेट्स, एलईडी हेडलैंप और टेल लाइट्स के लिए नए डिजाइन, नए 17-इंच ड्युअल-टोन अलॉय वील और पीछे की तरफ एलईडी लाइट बार जैसे बदलाव देखने को मिलेंगे।

    Left Side View

    केबिन के अंदर, नई हुंडई वेन्यू में दो 12.3-इंच स्क्रीन, ओटीए अपडेट, इलेक्ट्रिक सनरूफ़, रियर एसी वेंट्स, ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 एडास, नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग वील और एक नया सेंटर कंसोल शामिल है। एन लाइन में ऊपर बताए गए सभी बदलाव होंगे, साथ ही साथ इंटीरियर और इक्सटीरियर में स्पोर्टी एलिमेंट्स भी होंगे।

    Left Rear Three Quarter

    स्पेसिफ़िकेशन की बात करें तो, वेन्यू के आगामी इ़डिशन में वही 1.2-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर डीज़ल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए जाएंगे, जो पांच-स्पीड मैनुअल, छह-स्पीड मैनुअल और सात-स्पीड डीसीटी यूनिट के साथ आएंगे। इसके अलावा, छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन का विकल्प भी दिया गया है। एन लाइन को विशेष रूप से टर्बो-पेट्रोल पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

    तस्वीरों का स्रोत

