हुंडई इंडिया का बड़ा धमाका; 2030 तक लॉन्च होंगी 26 नई कार्स!

पुणे प्लांट से हर साल बनेंगी 2.5 लाख यूनिट्स

हाल ही में नई वेन्यू हुई है लॉन्च

हुंडई मोटर इंडिया ने भारत के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रॉडक्ट प्लैन सामने रखा है। कंपनी ने घोषणा की है कि, वह साल 2030 तक कुल 26 नए मॉडल्स पेश करेगी, जिनमें आइस (पेट्रोल-डीज़ल) और इलेक्ट्रिक वीइकल्स (ईवीज़) शामिल होंगे। यह प्लैन हुंडई को भारत के सबसे बड़े ऑटोमेकर्स में से एक के रूप में और मज़बूत बनाएगा।

साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि उसका नया पुणे स्थित तालेगांव प्लांट 2028 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जहां से हर साल 2.5 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। इस नए प्लांट से हुंडई की भारतीय बाज़ार में प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्सपोर्ट नेटवर्क दोनों में बड़ा इज़ाफ़ा होगा।

हुंडई का फ़ोकस आने वाले समय में एसयूवीज़, सिडैन, एमपीवीज़ और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रहेगा। कंपनी ख़ास तौर पर हाइब्रिड और एडास टेक्नोलॉजी को भी तेज़ी से अपनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि भारतीय ग्राहकों को प्रीमियम फ़ीचर्स और ज़्यादा माइलेज का अनुभव मिले।

हाल ही में कंपनी ने अपने सबसे पॉप्युलर मॉडल नई जनरेशन हुंडई वेन्यू और वेन्यू N लाइन को लॉन्च किया है। नई वेन्यू में एडास लेवल 2, ड्युअल 12.3-इंच स्क्रीन, नया इंजन ऑप्शन और बोल्ड डिज़ाइन जैसी ख़ूबियां दी गई हैं।

हुंडई मोटर इंडिया के सीओओ तरुण गर्ग ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि, भारतीय ग्राहकों की पसंद अब तेज़ी से हैचबैक कार्स से कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ बढ़ रही है, और हुंडई वेन्यू इस ट्रेंड को लीड कर रही है। वेन्यू की लगातार बढ़ती बिक्री कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ की मुख्य वजह बनी हुई है।

उन्होंने आगे बताया कि, हुंडई का अगला बड़ा फ़ोकस इलेक्ट्रिक वीइकल (ईवी) सेग्मेंट पर होगा। कंपनी की पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक कार साल 2027 में भारतीय बाज़ार में लॉन्च की जाएगी। यह हुंडई के लिए तकनीकी रूप से एक बड़ा क़दम साबित होगा और ब्रैंड के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पोर्टफ़ोलियो को मज़बूत करेगा।

हुंडई का यह नया प्लैन भारतीय ऑटो सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। आने वाले वर्षों में कंपनी की कार्स न सिर्फ़ मॉडर्न और फ़्यूचर-रेडी होंगी, बल्कि भारतीय बाज़ार की ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा किफ़ायती और हाई-टेक भी होंगी।