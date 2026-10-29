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    क्या भारत के लिए छोटी इलेक्ट्रिक कार का नाम होगा हुंडई आयोनिक P?

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    Desirazu Venkat
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    क्या भारत के लिए छोटी इलेक्ट्रिक कार का नाम होगा हुंडई आयोनिक P?
    • लॉन्च Q4, FY2027 में होगा
    • दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलने की उम्मीद

    ह्युंडई ने इसी महीने कन्फर्म किया था कि वह भारतीय मार्केट के लिए एक सब-कॉम्पैक्ट EV लॉन्च करेगी, जिसकी टाइमलाइन अब FY2027 के Q4 के लिए सेट की गई है। लेकिन आज अपनी ग्लोबल क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल में ऑटोमेकर ने इस गाड़ी को आईओनिक P कहा है, जिससे साफ है कंपनी किस रास्ते पर चल रही है।

    आईओनिक नाम का इस्तेमाल लॉजिकली है क्योंकि ह्युंडई के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्लोबल फैमिली को इसी नाम से जाना जाता है। भारत में भी 2023 से आईओनिक 5 बिक रही है। ये ह्युंडई की तीसरी EV होगी—आईओनिक 5 और क्रेटा इलेक्ट्रिक के बाद।

    Hyundai sub-compact EV SUV Left Front Three Quarter

    आईओनिक P (अगर यही नाम रखा गया) का पावरट्रेन और प्लेटफॉर्म काफी हद तक किया साइरोस EV के साथ शेयर होने की उम्मीद है। इसमें 42kWh या 51.4kWh की बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा, जिसे 133bhp/255Nm मोटर के साथ जोड़ा जाएगा। कंपनी का दावा है कि दोनों बैटरी वेरिएंट में 443 और 526 किमी की रेंज मिलेगी। आईओनिक P इस सेगमेंट की बाकी कारों जैसे टाटा नेक्सन EV, महिंद्रा XUV3XO EV, किया साइरोस EV के साथ मार्केट में उतरेंगी। फ्यूचर में यहां रेनॉल्ट ब्रिजर EV, निसान का ब्रिजर EV वर्ज़न और विनफास्ट, मारुति, होंडा जैसे ब्रांड्स की गाड़ियाँ भी आ सकती हैं।

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