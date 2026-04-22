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    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट जल्द भारत में करेगी ऐंट्री

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    Dwij Bhandut

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    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट जल्द भारत में करेगी ऐंट्री
    • मौजूदा मॉडल से 20mm ज़्यादा लंबी
    • वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगा स्टैंडर्ड तौर पर

    हुंडई मोटर इं​डिया जल्द ही अपडेटेड आयनिक 5 लॉन्च करने वाली है, जिसमें कई जरूरी अपग्रेड्स दिए जाएंगे। इसका एक कवर किया हुआ यूनिट पहले भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है।

    इक्सटीरियर की बात करें तो नई आयनिक 5 में मामूली डिज़ाइन बदलाव किए गए हैं। सामने की ओर हल्का बदलाव किया गया है, नए ड्यूल-टोन अलॉय वील्स दिए गए हैं, और रियर में अपडेटेड बम्पर के साथ दो इंटीग्रेटेड फ़ॉग लाइट्स मिलती हैं। इंटीरियर में भी ज़्यादा बदलाव नहीं है। इसमें अब भी बिना लोगो वाला स्टीयरिंग वील मिलता है, जिसमें फ़्लैट बॉटम को और बेहतर बनाया गया है। इसमें पहले की तरह ड्यूल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप मिलता है। हालांकि, अब वायरलेस ऐंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के लिए अलग से एडप्टर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यह फ़ीचर सीधे इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम में ही मिलेगा।

    मकैनिकल अपडेट्स की बात करें तो आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौजूदा मॉडल में 72.6kWh बैटरी पैक के साथ 214bhp/350Nm का ​रिअर वील ड्राइव मोटर मिलता है। वहीं नए मॉडल में 84kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया जाएगा, जो 321bhp/605Nm के मोटर (एडब्ल्यूडी लेआउट) के साथ आएगा, जो कि किआ EV6 GT जैसा ही सेटअप है। डीसी फ़ास्ट चार्जिंग 350kW तक सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी 30 से 80 प्रतिशत तक सिर्फ़ 18 मिनट में चार्ज हो जाती है।

    साइज़ की बात करें तो मौजूदा आयनिक 5 की लंबाई 4,635mm है, जबकि नया मॉडल 4,655mm लंबा होगा, जो 20mm ज़्यादा है। हालांकि, यह अब भी किआ EV6 (4,695mm) से 40mm छोटा है।

    Hyundai Ioniq 5 Facelift Left Front Three Quarter

    फ़ीचर्स की बात करें तो आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट में 20-इंच टायर्स के साथ नए ड्यूल-टोन अलॉय वील्स, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स, वायरलेस कनेक्टिविटी, रीजेन अड्जस्टमेंट के लिए पैडल शिफ़्टर्स, फ़ाइव-लिंक रियर सस्पेंशन, V2V रिवर्स चार्जिंग, पावर्ड टेलगेट, इलेक्ट्रिक लंबर सपोर्ट और एचयूडी जैसे फ़ीचर्स मिलेंगे।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

    हुंडई आयनिक 5 इमेज
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    हुंडई आयनिक 5 की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 58.94 लाख
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    DelhiRs. 58.97 लाख
    PuneRs. 58.94 लाख
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