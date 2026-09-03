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    हुंडई इंडिया ने अगस्त में अब तक की सबसे ज़्यादा 54,396 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की

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    Jay Shah
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    हुंडई इंडिया ने अगस्त में अब तक की सबसे ज़्यादा 54,396 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की
      • घरेलू बिक्री में साल-दर-साल 23.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी
      • आने वाले प्रोडक्ट्स में नई एसयूवी, अगली जनरेशन की क्रेटा और कई अन्य मॉडल शामिल

    हुंडई इंडिया ने अगस्त में अब तक की अपनी सबसे ज़्यादा घरेलू बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने इस महीने 54,396 यूनिट्स डिस्पैच की, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुक़ाबले 23.6 प्रतिशत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट को शामिल करने पर अगस्त में कंपनी की कुल बिक्री 65,796 यूनिट्स रही, जो साल-दर-साल 8.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 के पहले पांच महीनों में भी अपनी मजबूत रफ़्तार बनाए रखी है, जहां अप्रैल से अगस्त के बीच घरेलू बिक्री पिछले साल की इसी अवधि के मुक़ाबले 12.6 प्रतिशत बढ़ी है।

    Exterior Right Side View

    महीने-दर-महीने बिक्री देखें तो अगस्त में 54,396 यूनिट्स की बिक्री जुलाई की 54,210 यूनिट्स से मामूली ज़्यादा रही, जो जुलाई के लिए भी रिकॉर्ड बिक्री थी। हालांकि, कुल बिक्री में महीने-दर-महीने ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। जुलाई में 75,360 यूनिट्स की अब तक की सबसे ज़्यादा कुल बिक्री के मुक़ाबले अगस्त में यह आंकड़ा घटकर 65,796 यूनिट्स रह गया। यह गिरावट लगभग पूरी तरह एक्सपोर्ट में कमी की वजह से आई, जो जुलाई में 21,150 यूनिट्स से घटकर अगस्त में 11,400 यूनिट्स रह गया। हुंडई ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और व्यापक भू-राजनीतिक स्थिति से जुड़ी लॉजिस्टिक्स संबंधी परेशानियों की वजह से एक्सपोर्ट में गिरावट आई। हालांकि, कंपनी ने यह भी कहा कि इस दौरान उसके प्रोडक्ट रेंज की घरेलू मांग मजबूत बनी रही।

    Exterior Left Front Three Quarter

    आगे की बात करें तो हुंडई ने भारतीय बाजार के लिए काफ़ी व्यस्त प्रोडक्ट प्लैन तैयार किया है। इस साल अक्टूबर के अंत तक, त्योहारी सीज़न से पहले, एक नई एसयूवी लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके बाद कंपनी ने 2027 में कई नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी की है, जिनमें अगली जनरेशन की क्रेटा, नई जनरेशन की ग्रैंड i10 निओस और किआ सीरॉस ईवी पर आधारित एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी शामिल है।

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