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    ह्युंडई ने i20 की क़ीमत में 5,000 रुपये का इज़ाफा किया

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    Aditya Nadkarni
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    ह्युंडई ने i20 की क़ीमत में 5,000 रुपये का इज़ाफा किया
    • चुनिंदा वेरिएंट्स पर लागू
    • कीमतें ₹6 लाख से शुरू

    हुंडई इंडिया ने एक बार फिर अपनी कारों की कीमतों में बदलाव किया है। इस बार कई मॉडल्स के दाम बढ़े हैं। इस आर्टिकल में हम ब्रांड की बैलेनो और अल्ट्रोज़ को टक्कर देने वाली i20 पर नज़र डालेंगे।

    Exterior Right Front Three Quarter

    हमारे सोर्स के अनुसार, i20 अब ₹5,000 महँगी हो गई है। कंपनी ने अपनी दो एंट्री-लेवल वेरिएंट्स, यानी एरा पेट्रोल MT और मैग्ना एग्जीक्यूटिव पेट्रोल MT की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बाकी सभी वेरिएंट्स के दाम एक समान ₹5,000 बढ़ा दिए गए हैं।

    i20 की अब एक्स-शोरूम कीमत ₹6 लाख से ₹10.68 लाख के बीच है। हुंडई के लिए मुश्किलें सिर्फ कीमत बढ़ने से नहीं बढ़ेंगी, बल्कि इसके दोनों मुख्य कॉम्पिटिटर – मारुति बैलेनो और टोयोटा ग्लैंज़ा हाल ही में मिड-लाइफ अपडेट्स के साथ नई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स लेकर आए हैं।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    अब देखना होगा कि ये नए बदलावों के बाद हुंडई i20 का क्या रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा, 2027 भारत मोबिलिटी एक्सपो में ब्रांड के प्रेज़ेंटेशन का भी सभी को इंतज़ार है। कंपनी की नई इलेक्ट्रिक SUV, जो क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे पोजिशन की जाएगी और संभवतः उसका नाम आयोनिक P होगा, Q4 2027 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद नेइरा MPV भी लॉन्च हो सकती है, जो असल में किया कैरेंस क्लैविस का बैज-इंजीनियर्ड वर्जन होगी और अगले साल की शुरुआत में इंडिया में डेब्यू कर सकती है।

    हुंडई i20 इमेज
    हुंडई i20
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    BangaloreRs. 7.26 लाख
    DelhiRs. 6.62 लाख
    PuneRs. 7.24 लाख
    HyderabadRs. 7.36 लाख
    AhmedabadRs. 6.95 लाख
    ChennaiRs. 7.18 लाख
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