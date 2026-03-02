हुंडई की रिकॉर्ड तोड़ परफ़ॉर्मेंस; फ़रवरी 2026 में 66,134 कार्स की बिक्री

महिंद्रा नहीं, बल्कि हुंडई ने फ़रवरी 2026 में बिक्री के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने फ़रवरी 2026 में कुल 66,134 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो किसी भी फ़रवरी महीने में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री साबित हुई है। कंपनी ने साल-दर-साल आधार पर 12.6 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है।

घरेलू बिक्री में भी बनाया नया रिकॉर्ड

फ़रवरी 2026 में कंपनी की घरेलू बिक्री 52,407 यूनिट्स रही, जो किसी भी फ़रवरी महीने की अब तक की सबसे बड़ी घरेलू बिक्री है। इसमें 9.8 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई।

निर्यात में भी रही तेज़ी

एक्सपोर्ट की बात करें तो, फ़रवरी 2026 में 13,727 यूनिट्स का निर्यात किया गया। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 24.8 प्रतिशत ज़्यादा है।

कंपनी के एमडी और सीईओ तरुन गर्ग ने कहा कि, जनवरी 2026 में रिकॉर्ड बिक्री के बाद फ़रवरी में भी यह रफ़्तार जारी रही। साथ ही उन्होंने बताया कि, कंपनी भारत में 30 साल पूरे करने की ओर बढ़ रही है और उसका टारगेट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचाना है।

हुंडई के लिए फ़रवरी 2026 अब तक का सबसे सफल फ़रवरी महीना साबित हुआ है, जिसमें घरेलू और कुल बिक्री दोनों में नया कीर्तिमान बना है।