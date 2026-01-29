CarWale
    AD

    हुंडई एक्सटर फ़ेसलिफ़्ट टेस्टिंग के दौरान आई नज़र

    Read inEnglish
    Authors Image

    Gulab Chaubey

    1,120 बार पढ़ा गया
    हुंडई एक्सटर फ़ेसलिफ़्ट टेस्टिंग के दौरान आई नज़र
    • फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न में नए बदलाव होने की है उम्मीद
    • पेट्रोल और सीएनजी विकल्प में की जा सकती है पेश

    हल्के डिज़ाइन बदलाव और ज़्यादा स्पेस की उम्मीद

    हुंडई एक्सटर का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न हाल ही में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। पूरी तरह से कवर (रैप) की गई इस एसयूवी से साफ है कि, कंपनी जल्द ही इसे नए अपडेट्स के साथ लॉन्च कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि, नए मॉडल में न सिर्फ़ कुछ कॉस्मेटिक बदलाव होंगे, बल्कि केबिन में स्पेस और फ़ीचर्स भी बेहतर किए जाएंगे।

    बाहर से क्या दिखा नया?

    Hyundai Exter Headlight

    स्पाई तस्वीरों में फ़िलहाल नए अलॉय वील्स ही साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। फ्रंट और रियर हिस्से पर कवरिंग होने की वजह से पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें नई ग्रिल, नए एलईडी टेललैम्प्स और नया डिज़ाइन किया गया रियर स्पॉइलर देखने को मिल सकता है।

    इंटीरियर में बड़े बदलाव की उम्मीद

    हुंडई एक्सटर फ़ेसलिफ़्ट के केबिन में ज़्यादा अहम अपडेट्स मिलने की उम्मीद है। इसमें ड्युअल-पेन सनरूफ़, बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट और स्प्लिट-फ़ोल्डिंग रियर सीट्स जैसे फ़ीचर्स दिए जा सकते हैं।

    इसके अलावा, कंपनी केबिन लेआउट में छोटे बदलाव कर के स्पेस को ज़्यादा उपयोगी बनाने पर भी काम कर सकती है।

    इंजन और गियरबॉक्स

    मकैनिकल तौर पर एक्सटर फ़ेसलिफ़्ट में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा मॉडल वाला ही

    Hyundai Exter Tail Light/Tail Lamp

    1.2-लीटर पेट्रोल इंजन (82bhp / 114Nm) मिलता है, जिसे एमटी और एएमटी विकल्प के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा, यह 1.2 लीटर सीएनजी इंजन (68bhp / 95.2Nm) के साथ भी आती है, जो सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

    हालांकि, सेग्मेंट में मुक़ाबले को देखते हुए सीएनजी+एएमटी का नया कॉम्बिनेशन भी पेश किया जा सकता है, जो इसे और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देगा।

    कब हो सकता है लॉन्च?

    हुंडई ने अभी एक्सटर फ़ेसलिफ़्ट की लॉन्च टाइमलाइन का ख़ुलासा नहीं किया है, लेकिन टेस्टिंग शुरू होने से यह संकेत मिलते हैं कि, इसे आने वाले महीनों में भारतीय बाज़ार में उतारा जा सकता है।

    स्रोत: रशलेन

    हुंडई एक्सटर इमेज
    हुंडई एक्सटर
    Rs. 5.74 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    सिट्रोएन एयरक्रॉस X की क़ीमतों में हुआ बड़ा फ़ेरबदल
     अगला 
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन भारत में हुई पेश

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    हुंडई एक्सटर गैलरी

    • images
    • videos
    Hyundai Venue 2025 Review | What’s New & Is It Worth the Upgrade?
    youtube-icon
    Hyundai Venue 2025 Review | What’s New & Is It Worth the Upgrade?
    CarWale टीम द्वारा13 Nov 2025
    40001 बार देखा गया
    124 लाइक्स
    Hyundai Alcazar vs Kia Carens Clavis: Which 6 Seater Should You Buy?
    youtube-icon
    Hyundai Alcazar vs Kia Carens Clavis: Which 6 Seater Should You Buy?
    CarWale टीम द्वारा19 Dec 2025
    22529 बार देखा गया
    198 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th फ़र
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th फ़र
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    Rs. 46.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    19th फ़र
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    Rs. 13.89 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

    Rs. 16.00 - 19.50 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ नई वी-क्लास
    Launching Soon
    मार 2026
    मर्सिडीज़ बेंज़ नई वी-क्लास

    Rs. 1.00 - 1.50 करोड़अनुमानित प्राइस

    3rd मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    रेनो डस्टर
    रेनो डस्टर

    Rs. 9.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा बोलेरो 2026
    महिंद्रा बोलेरो 2026

    Rs. 10.00 - 12.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी मैजेस्टर
    एमजी मैजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • हुंडई-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई i20
    हुंडई i20
    Rs. 5.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी हुंडई-कार्स

    हुंडई एक्सटर की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.79 लाख
    BangaloreRs. 6.95 लाख
    DelhiRs. 6.39 लाख
    PuneRs. 6.79 लाख
    HyderabadRs. 6.99 लाख
    AhmedabadRs. 6.62 लाख
    ChennaiRs. 6.90 लाख
    KolkataRs. 6.71 लाख
    ChandigarhRs. 6.58 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Hyundai Venue 2025 Review | What’s New & Is It Worth the Upgrade?
    youtube-icon
    Hyundai Venue 2025 Review | What’s New & Is It Worth the Upgrade?
    CarWale टीम द्वारा13 Nov 2025
    40001 बार देखा गया
    124 लाइक्स
    Hyundai Alcazar vs Kia Carens Clavis: Which 6 Seater Should You Buy?
    youtube-icon
    Hyundai Alcazar vs Kia Carens Clavis: Which 6 Seater Should You Buy?
    CarWale टीम द्वारा19 Dec 2025
    22529 बार देखा गया
    198 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • हुंडई एक्सटर फ़ेसलिफ़्ट टेस्टिंग के दौरान आई नज़र