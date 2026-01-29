हुंडई एक्सटर फ़ेसलिफ़्ट टेस्टिंग के दौरान आई नज़र

फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न में नए बदलाव होने की है उम्मीद

पेट्रोल और सीएनजी विकल्प में की जा सकती है पेश

हल्के डिज़ाइन बदलाव और ज़्यादा स्पेस की उम्मीद

हुंडई एक्सटर का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न हाल ही में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। पूरी तरह से कवर (रैप) की गई इस एसयूवी से साफ है कि, कंपनी जल्द ही इसे नए अपडेट्स के साथ लॉन्च कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि, नए मॉडल में न सिर्फ़ कुछ कॉस्मेटिक बदलाव होंगे, बल्कि केबिन में स्पेस और फ़ीचर्स भी बेहतर किए जाएंगे।

बाहर से क्या दिखा नया?

स्पाई तस्वीरों में फ़िलहाल नए अलॉय वील्स ही साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। फ्रंट और रियर हिस्से पर कवरिंग होने की वजह से पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें नई ग्रिल, नए एलईडी टेललैम्प्स और नया डिज़ाइन किया गया रियर स्पॉइलर देखने को मिल सकता है।

इंटीरियर में बड़े बदलाव की उम्मीद

हुंडई एक्सटर फ़ेसलिफ़्ट के केबिन में ज़्यादा अहम अपडेट्स मिलने की उम्मीद है। इसमें ड्युअल-पेन सनरूफ़, बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट और स्प्लिट-फ़ोल्डिंग रियर सीट्स जैसे फ़ीचर्स दिए जा सकते हैं।

इसके अलावा, कंपनी केबिन लेआउट में छोटे बदलाव कर के स्पेस को ज़्यादा उपयोगी बनाने पर भी काम कर सकती है।

इंजन और गियरबॉक्स

मकैनिकल तौर पर एक्सटर फ़ेसलिफ़्ट में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा मॉडल वाला ही

1.2-लीटर पेट्रोल इंजन (82bhp / 114Nm) मिलता है, जिसे एमटी और एएमटी विकल्प के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा, यह 1.2 लीटर सीएनजी इंजन (68bhp / 95.2Nm) के साथ भी आती है, जो सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

हालांकि, सेग्मेंट में मुक़ाबले को देखते हुए सीएनजी+एएमटी का नया कॉम्बिनेशन भी पेश किया जा सकता है, जो इसे और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देगा।

कब हो सकता है लॉन्च?

हुंडई ने अभी एक्सटर फ़ेसलिफ़्ट की लॉन्च टाइमलाइन का ख़ुलासा नहीं किया है, लेकिन टेस्टिंग शुरू होने से यह संकेत मिलते हैं कि, इसे आने वाले महीनों में भारतीय बाज़ार में उतारा जा सकता है।

स्रोत: रशलेन