हुंडई क्रेटा के कुछ वेरीएंट्स हुए बंद; क़ीमतों में भी हुआ बदलाव

SX टेक और SX (O) के सभी वर्ज़न बंद

एडास वाले मॉडल्स हुए महंगे

हुंडई ने अपनी सबसे पॉप्युलर एसयूवी हुंडई क्रेटा की लाइनअप में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने कई वेरीएंट्स को बंद कर दिया है, जबकि कई बाकी मॉडल्स की क़ीमतों में भी इज़ाफ़ा किया गया है।

इस अपडेट के बाद अब क्रेटा की लाइनअप पहले से ज़्यादा सिंपल हो गई है, लेकिन कुछ फ़ीचर्स पाने के लिए अब ग्राहकों को ज़्यादा पैसे ख़र्च करने पड़ सकते हैं।

कौन-कौन से वेरीएंट्स हुए बंद?

हुंडई ने क्रेटा के कई वेरीएंट्स को लाइनअप से हटा दिया है। इनमें शामिल हैं:

S पेट्रोल मैनुअल

S डीज़ल मैनुअल

E डीज़ल मैनुअल

S(O) नाइट इडिशन

SX टेक के सभी वेरीएंट्स

SX(O) के सभी वेरीएंट्स

इसके अलावा, कई स्पेशल इडिशन मॉडल्स भी बंद कर दिए गए हैं, जिनमें किंग लिमिटेड और नाइट इडिशन के कुछ वेरीएंट्स शामिल हैं।

अब हुंडई क्रेटा सिर्फ़ 7 वेरीएंट्स में उपलब्ध होगी:

E

EX

EX(O)

S(O)

SX

SX प्रीमियम

किंग लिमिटेड

एडास फ़ीचर अब हुआ महंगा

इस अपडेट का सबसे बड़ा असर एडास फ़ीचर्स पर पड़ा है। पहले SX टेक वेरीएंट में यह टेक्नोलॉजी मिल जाती थी, लेकिन अब इसके बंद होने के बाद ग्राहकों को एडास के लिए सीधे टॉप-स्पेक किंग वेरीएंट लेना होगा।

यानी अब एडवांस सेफ़्टी फ़ीचर्स पाने के लिए पहले से ज़्यादा बजट चाहिए होगा।

क़ीमतों में कितना हुआ इज़ाफ़ा?

हुंडई ने कई वेरीएंट्स की क़ीमतों में इज़ाफ़ा किया है। कुछ मॉडल्स में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि कुछ में बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ा इज़ाफ़ा E डीज़ल मैनुअल वेरीएंट में हुआ है, जिसकी क़ीमत करीब 1.21 लाख रुपए तक बढ़ गई है। वहीं EX(O) और SX प्रीमियम जैसे वेरीएंट्स की क़ीमतों में भी 55,000 रुपए तक का इज़ाफ़ा हुआ है।

इस बढ़ोतरी के बाद अब हुंडई क्रेटा की शुरुआती क़ीमत 10.79 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है, जबकि टॉप वेरीएंट की क़ीमत 19.87 लाख रुपए तक जाती है।

समर इडिशन अभी भी बिक्री पर

पिछले महीने लॉन्च हुआ क्रेटा समर इडिशन अभी भी बिक्री पर मौजूद है। इसके अलावा, कंपनी इस महीने एसयूवी पर क़रीब 1.05 लाख रुपए तक के ऑफ़र्स और बेनिफ़िट्स भी दे रही है। हालांकि, ये ऑफ़र्स स्थान, स्टॉक और वेरीएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।

क्या है इसका मतलब?

सीधी बात करें तो, हुंडई अब हुंडई क्रेटा की लाइनअप को ज़्यादा प्रीमियम और सिंपल बनाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ़, कई ज़रूरी फ़ीचर्स अब सिर्फ़ महंगे वेरीएंट्स में मिलने से ग्राहकों का बजट बढ़ सकता है।

फिर भी, क्रेटा की मज़बूत डिमांड को देखते हुए यह बदलाव कंपनी की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।