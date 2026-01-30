हुंडई क्रेटा फ़ेसलिफ़्ट पहली बार टेस्टिंग के दौरान आई नज़र

बड़ा साइज़ और ज़्यादा फ़ीचर की तैयारी

इंजन में कोई बदलाव नहीं किए जाने की उम्मीद

हुंडई की सबसे पॉप्युलर मिड-साइज़ एसयूवी क्रेटा को पहली बार 2027 मॉडल (नई जनरेशन) के रूप में टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर देखा गया है। पूरी कार कवर से ढकी हुई थी, लेकिन इसके ओवरऑल साइज़ और शेप से साफ़ संकेत मिलता है कि, यह सिर्फ़ फ़ेसलिफ़्ट नहीं, बल्कि एक पूरी तरह नई क्रेटा होगी।

डिज़ाइन में दिखे बड़े बदलाव

स्पाई तस्वीरों में नई क्रेटा पहले से ज़्यादा लंबी और चौड़ी नज़र आती है। इसकी बॉडी अब ज़्यादा बॉक्सी और स्ट्रॉन्ग लुक वाली लग रही है। फ्रंट और रियर हिस्सा पूरी तरह कवर था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि, इसमें नया फ्रंट ग्रिल, नए एलईडी हेडलैम्प्स, नए डिज़ाइन के टेललैम्प्स और नया रियर स्पॉइलर देखने को मिल सकता है।

स्पेस और प्लेटफ़ॉर्म में सुधार

नई जनरेशन क्रेटा के अपडेटेड प्लेटफ़ॉर्म पर आने की उम्मीद है। इससे कार के अंदर ज़्यादा लेगरूम, बेहतर हेडरूम और बड़ा बूट स्पेस मिल सकता है। ख़ासतौर पर रियर सीट पैसेंजर्स के लिए आराम बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।

इंटीरियर में होंगे बड़े अपग्रेड

हालांकि, इंटीरियर की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन नई क्रेटा में बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनरॉमिक सनरूफ़, बेहतर सीट कम्फ़र्ट और एड्वांस सेफ़्टी टेक्नोलॉजी जैसे फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है।

इंजन ऑप्शन रह सकते हैं वही

मकैनिकल तौर पर नई क्रेटा में मौजूदा इंजन ऑप्शन जारी रह सकते हैं, जिनमें पेट्रोल इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन और डीज़ल इंजन शामिल होंगे। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।

लॉन्च टाइमलाइन

नई जनरेशन हुंडई क्रेटा अभी शुरुआती टेस्टिंग फेज़ में है। ऐसे में इसका लॉन्च 2027 के आसपास किया जा सकता है। लॉन्च के बाद यह एसयूवी सेग्मेंट में अपनी पोज़िशन और मज़बूत करेगी।

किससे होगा मुक़ाबला?

लॉन्च के बाद नई क्रेटा का मुक़ाबला किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूज़र, रेनो डस्टर और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवीज़ से होगा।

स्रोत