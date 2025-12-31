हुंडई क्रेटा की लोकप्रियता बरक़रार; सालाना बिक्री 2 लाख यूनिट्स के पार

पहली बार 2016 में हुई थी लॉन्च

2025 में क्रेटा ख़रीदने वालों में 32 प्रतिशत ग्राहक पहली बार कार ख़रीदने वाले

हुंडई क्रेटा ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। साल 2025 में इस पॉप्युलर मिड-साइज़ एसयूवी की 2 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई है, जो किसी भी एसयूवी के लिए एक कैलेंडर ईयर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह रिकॉर्ड क्रेटा को भारत की सबसे सफल एसयूवी में से एक बनाता है।

हुंडई के मुताबिक़, क्रेटा पिछले पांच सालों से लगातार देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी बनी हुई है। साल 2025 क्रेटा के लिए इसलिए भी ख़ास रहा, क्योंकि इस मॉडल ने भारतीय बाज़ार में अपने 10 साल पूरे किए। 2016 से 2025 के बीच क्रेटा की बिक्री में 9 प्रतिशत से ज़्यादा की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दर्ज की गई है, जो इसकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता को दिखाती है।

मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में क्रेटा की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत से ज़्यादा है। ख़ास बात यह है कि, 2025 में क्रेटा ख़रीदने वालों में 32 प्रतिशत ग्राहक पहली बार कार ख़रीदने वाले थे, जबकि 2020 में यह आंकड़ा सिर्फ़ 13 प्रतिशत था। इससे साफ है कि, नई पीढ़ी के ख़रीदारों के बीच भी क्रेटा की मज़बूत पकड़ बनी हुई है।

फ़ीचर्स की बात करें तो, सनरूफ़ वाले वेरीएंट्स की मांग तेजी से बढ़ी है, जिनका 2025 की कुल बिक्री में 70 प्रतिशत से ज़्यादा योगदान रहा। वहीं, डीज़ल इंजन की लोकप्रियता भी कायम है और इसकी हिस्सेदारी क़रीब 44 प्रतिशत रही।

हुंडई क्रेटा आज पेट्रोल, डीज़ल, टर्बो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक (ईवी) विकल्पों में उपलब्ध है, जिससे यह अलग-अलग तरह के ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करती है। मज़बूत डिज़ाइन, भरोसेमंद परफ़ॉर्मेंस और लगातार अपडेट होते फ़ीचर्स के दम पर क्रेटा इस सेग्मेंट की बेंचमार्क एसयूवी के तौर पर जानी जाती है।

कुल मिलाकर, क्रेटा की यह रिकॉर्ड बिक्री हुंडई के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय एसयूवी बाज़ार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।