CarWale
    हुंडई क्रेटा की लोकप्रियता बरक़रार; सालाना बिक्री 2 लाख यूनिट्स के पार

    Read inEnglish
    Authors Image

    Gulab Chaubey

    1,140 बार पढ़ा गया
    हुंडई क्रेटा की लोकप्रियता बरक़रार; सालाना बिक्री 2 लाख यूनिट्स के पार
    • पहली बार 2016 में हुई थी लॉन्च
    • 2025 में क्रेटा ख़रीदने वालों में 32 प्रतिशत ग्राहक पहली बार कार ख़रीदने वाले

    हुंडई क्रेटा ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। साल 2025 में इस पॉप्युलर मिड-साइज़ एसयूवी की 2 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई है, जो किसी भी एसयूवी के लिए एक कैलेंडर ईयर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह रिकॉर्ड क्रेटा को भारत की सबसे सफल एसयूवी में से एक बनाता है।

    हुंडई के मुताबिक़, क्रेटा पिछले पांच सालों से लगातार देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी बनी हुई है। साल 2025 क्रेटा के लिए इसलिए भी ख़ास रहा, क्योंकि इस मॉडल ने भारतीय बाज़ार में अपने 10 साल पूरे किए। 2016 से 2025 के बीच क्रेटा की बिक्री में 9 प्रतिशत से ज़्यादा की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दर्ज की गई है, जो इसकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता को दिखाती है।

    Interior Dashboard

    मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में क्रेटा की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत से ज़्यादा है। ख़ास बात यह है कि, 2025 में क्रेटा ख़रीदने वालों में 32 प्रतिशत ग्राहक पहली बार कार ख़रीदने वाले थे, जबकि 2020 में यह आंकड़ा सिर्फ़ 13 प्रतिशत था। इससे साफ है कि, नई पीढ़ी के ख़रीदारों के बीच भी क्रेटा की मज़बूत पकड़ बनी हुई है।

    फ़ीचर्स की बात करें तो, सनरूफ़ वाले वेरीएंट्स की मांग तेजी से बढ़ी है, जिनका 2025 की कुल बिक्री में 70 प्रतिशत से ज़्यादा योगदान रहा। वहीं, डीज़ल इंजन की लोकप्रियता भी कायम है और इसकी हिस्सेदारी क़रीब 44 प्रतिशत रही।

    हुंडई क्रेटा आज पेट्रोल, डीज़ल, टर्बो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक (ईवी) विकल्पों में उपलब्ध है, जिससे यह अलग-अलग तरह के ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करती है। मज़बूत डिज़ाइन, भरोसेमंद परफ़ॉर्मेंस और लगातार अपडेट होते फ़ीचर्स के दम पर क्रेटा इस सेग्मेंट की बेंचमार्क एसयूवी के तौर पर जानी जाती है।

    कुल मिलाकर, क्रेटा की यह रिकॉर्ड बिक्री हुंडई के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय एसयूवी बाज़ार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

    हुंडई क्रेटा इमेज
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पर आधारित पिक-अप ट्रक कैमरे में कैद; 2027 में हो सकता है लॉन्च

    हुंडई क्रेटा गैलरी

    • images
    • videos
    Hyundai Venue 2025 Review | What’s New & Is It Worth the Upgrade?
    youtube-icon
    Hyundai Venue 2025 Review | What’s New & Is It Worth the Upgrade?
    CarWale टीम द्वारा13 Nov 2025
    33052 बार देखा गया
    102 लाइक्स
    Hyundai Alcazar vs Kia Carens Clavis: Which 6 Seater Should You Buy?
    youtube-icon
    Hyundai Alcazar vs Kia Carens Clavis: Which 6 Seater Should You Buy?
    CarWale टीम द्वारा19 Dec 2025
    12121 बार देखा गया
    117 लाइक्स

    हुंडई क्रेटा की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 12.84 लाख
    BangaloreRs. 13.36 लाख
    DelhiRs. 12.64 लाख
    PuneRs. 12.84 लाख
    HyderabadRs. 13.46 लाख
    AhmedabadRs. 11.97 लाख
    ChennaiRs. 13.48 लाख
    KolkataRs. 12.60 लाख
    ChandigarhRs. 12.25 लाख

