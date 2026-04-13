मई से महंगी हो जाएंगी हुंडई की कार्स; ख़रीदने का प्लान है, तो अभी लें फैसला!

पूरे मॉडल रेंज में बदलाव

लागत बढ़ोतरी को बताया गया है वजह

अगर आप नई हुंडई कार ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए यह बेहद अहम ख़बर है। कंपनी ने ऐलान किया है कि, मई 2026 से उसकी सभी कार्स की क़ीमत बढ़ने वाली है। यानी अगर आप थोड़ा इंतज़ार करते हैं, तो वही कार आपको ज़्यादा महंगी पड़ सकती है।

हुंडई के मुताबिक़ क़ीमतों में हुई यह बढ़ोतरी पूरे मॉडल रेंज पर लागू होगी और इसमें क़रीब 1% तक का इज़ाफ़ा किया जाएगा। हालांकि, यह बढ़ोतरी हर मॉडल और वेरीएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

कंपनी ने इस फैसले के पीछे बढ़ती लागत को वजह बताया है। यानी मैन्युफ़ैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और रॉ मटैरियल की बढ़ती क़ीमत का असर अब सीधे ग्राहकों पर पड़ेगा।

अब सवाल यह है कि, क्या हाल ही में लॉन्च हुई कार्स की क़ीमत में भी बदलाव होगा? इसमें ग्रैंड i10 निओस वाइब इडिशन, क्रेटा समर इडिशन, 2026 वरना और 2026 एक्सटर जैसे नए मॉडल शामिल हैं। फ़िलहाल कंपनी ने इस पर साफ जानकारी नहीं दी है, लेकिन इन पर भी असर देखने को मिल सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि, हुंडई की पॉप्युलर एसयूवी वेन्यू की क़ीमत इस साल जनवरी और मार्च में पहले ही बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर मई में फिर से इज़ाफ़ा होता है, तो यह इस साल का तीसरा प्राइस हाइक होगा।

ग्राहकों पर क्या होगा असर?

क़ीमत में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर उन ख़रीदारों पर पड़ेगा, जो नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं। अगर आप बजट के हिसाब से कोई मॉडल फाइनल कर चुके हैं, तो अभी ख़रीदना ज़्यादा फ़ायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि मई के बाद आपको उसी कार के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे।

कुल मिलाकर, हुंडई की यह क़ीमत बढ़ोतरी छोटी ज़रूर है, लेकिन बड़ा असर डाल सकती है ख़ासकर ऐंट्री-लेवल और मिड-सेग्मेंट कार ख़रीदने वालों के लिए।

अनुवाद: गुलाब चौबे