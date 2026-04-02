हुंडई ने ऑफ़-रोड एसयूवी सेग्मेंट में मारी ऐंट्री; पेश किया बोल्डर कॉन्सेप्ट

- बॉक्सी डिज़ाइन और दमदार अप्रोच है सबसे बड़ा हाइलाइट
- साल 2028 तक की जा सकती है लॉन्च
हुंडई ने अपना नया बोल्डर कॉन्सेप्ट पेश किया है, जो ब्रैंड की तरफ से एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। इस कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि, कंपनी अब सिर्फ़ सिटी-फोकस्ड एसयूवी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि रग्ड और ऑफ़-रोड फोकस्ड एसयूवी सेग्मेंट में भी अपनी मौजूदगी मज़बूत करना चाहती है।
डिज़ाइन की बात करें तो, बोल्डर कॉन्सेप्ट पूरी तरह बॉक्सी और मस्कुलर स्टांस के साथ आता है। इसमें वर्टिकल एलईडी लाइटिंग, चौड़ा फ्रंट लुक और बड़े ऑफ़-रोड वील्स दिए गए हैं, जो इसे एक हार्डकोर लाइफ़स्टाइल एसयूवी का लुक देते हैं। इसका ओवरऑल लुक पारंपरिक एसयूवी से काफ़ी अलग और ज़्यादा दमदार नज़र आता है।
इस कॉन्सेप्ट की एक अहम बात इसका बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफ़ॉर्म है, जो आमतौर पर ऑफ़-रोड एसयूवी में इस्तेमाल होता है। इससे साफ है कि यह मॉडल सिर्फ़ स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि असली ऑफ़-रोडिंग कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
इंटीरियर में भी हुंडई ने अलग अप्रोच अपनाई है। जहां आजकल बड़ी टचस्क्रीन का ट्रेंड है, वहीं इसमें मल्टीपल छोटे डिस्प्ले और फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिससे ऑफ़-रोडिंग के दौरान इस्तेमाल आसान हो सके।
हालांकि, यह फ़िलहाल एक कॉन्सेप्ट मॉडल है, लेकिन इससे यह संकेत मिलता है कि, हुंडई भविष्य में महिंद्रा थार जैसे लाइफ़स्टाइल एसयूवी सेग्मेंट में ऐंट्री कर सकती है।
ख़रीदारों के लिए यह अपडेट अहम है, क्योंकि अगर ऐसा प्रोडक्शन मॉडल आता है, तो इस सेग्मेंट में ज़्यादा ऑप्शन और वैरायटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा, ब्रैंड इसे साल 2028 तक लॉन्च कर सकती है, जिसकी क़ीमत 60 से 70 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।
सेग्मेंट पर असर की बात करें तो, बोल्डर कॉन्सेप्ट यह दिखाता है कि, अब लाइफ़स्टाइल एसयूवी स्पेस में कॉम्पिटिशन और तेज़ होने वाला है। कंपनीज़ अब सिर्फ़ कम्फ़र्ट और फ़ीचर्स ही नहीं, बल्कि कैरेक्टर और ऑफ़-रोड कैपेबिलिटी पर भी फोकस कर रही हैं। और यह इस प्राइस सेग्मेंट में जीप रैंगलर को कड़ी टक्कर देगी।
कुल मिलाकर, हुंडई बोल्डर कॉन्सेप्ट ब्रैंड की नई स्ट्रेटेजी को दिखाता है, जहां वह एड्वेंचर-ओरिएंटेड एसयूवी सेग्मेंट में भी अपनी मज़बूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है।