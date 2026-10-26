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    ह्युंडई बायॉन: हर वैरिएंट में क्या मिलता है

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    Dwij Bhandut
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    ह्युंडई बायॉन: हर वैरिएंट में क्या मिलता है
    • ADAS सिर्फ टॉप-स्पेक वेरिएंट में मिलेगा
    • वायरलेस कनेक्टिविटी अब किफायती दाम पर

    ह्युंडई बेयॉन (Hyundai Bayon) लॉन्च हो गई है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 10 से 18 लाख रु. रखी गई है। ये नया मिड-साइज़ SUV कुल सात वेरिएंट्स में आएगा, जिनमें से चार में 6MT और CVT दोनों ऑप्शन मिलेंगे। इसमें क्रेटा (Creta) का 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मोटर लगा है, जो 113bhp/144Nm जनरेट करता है। आइए जानते हैं हर वेरिएंट में क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे। जैसे-जैसे वेरिएंट ऊपर जाएंगे, नीचे वाले वेरिएंट्स वाले फीचर भी मिलेंगे और नए एडिशन जुड़ेंगे।

    HX2 (बेस – 10 लाख रु.)

    • सिर्फ MT
    • फुल LED लाइट सेटअप
    • सिंगल-पॉड LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
    • 16-इंच टायर स्टील रिम्स के साथ
    • फैब्रिक अपहोल्स्ट्री
    • मैनुअल सीट हाइट एडजस्टमेंट
    • 4.2-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
    • मैनुअल AC
    • टिल्ट और टेलीस्कोपिक-एडजस्टेबल स्टीयरिंग
    • इलेक्ट्रिक ORVMs
    • छह स्टैंडर्ड एयरबैग्स
    • ABS के साथ EBD
    • TPMS

    HX3 (10.90 लाख रु.)

    • 10.25-इंच इन्फोटेनमेंट
    • वायरलेस कनेक्टिविटी
    • स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स
    • रियर-व्यू कैमरा
    • स्मार्ट की
    • पुश-बटन स्टार्ट

    HX3+ (11.80 लाख रु.)

    • रूफ रेल्स
    • 17-इंच टायर स्टील रिम्स के साथ
    • इलेक्ट्रिक सनरूफ
    Interior Steering Wheel

    HX5 (12.45 लाख रु. – MT, 13.85 लाख रु. – CVT)

    • इस वेरिएंट से ब्लैक एक्सेसरी ऑप्शनल (रियर स्पॉयलर, रूफ, ORVM)
    • इंटीरियर में ब्लैक के साथ रेड एक्सेंट का ऑप्शन
    • OTA अपडेट्स
    • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
    • ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
    • वायरलेस चार्जिंग पैड
    • CVT में पैडल शिफ्टर्स और ड्राइव मोड्स
    • क्रूज़ कंट्रोल
    • फ्रंट सीट वेंटिलेशन
    • रियर वाइपर और वॉशर

    HX6 (13.57 लाख रु. – MT, 14.97 लाख रु. – CVT)

    • 17-इंच टायर डायमंड-कट अलॉयज के साथ
    • फैब्रिक इंसर्ट्स
    • लेदर स्टीयरिंग और गियर-शिफ्ट नॉब
    • स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट
    • पैनोरमिक सनरूफ
    • ड्युअल-LED प्रोजेक्टर लाइट्स
    • एंबियंट और बूट लाइट्स
    • रियर वाइपर और वॉशर

    HX8 (15.10 लाख रु. – MT, 16.54 लाख रु. – CVT)

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स
    • चारों डिस्क ब्रेक्स
    • हाइट-एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स
    • बर्गलर अलार्म
    • 360° कैमरा

    HX10 (16.65 लाख रु. – MT, 18 लाख रु. – CVT)

    • लेवल 2 ADAS
    • ऑटो-डिमिंग IRVM
    • CVT: सेफ एग्जिट वार्निंग, क्रूज़ कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो, नेविगेशन-बेस्ड क्रूज़ कंट्रोल
    • ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर
    • 12.3-इंच ड्युअल-स्क्रीन क्लस्टर
    • आठ-स्पीकर BOSE ऑडियो
    • आइडल स्टॉप-एंड-गो
    Exterior Right Rear Three Quarter

    बेयॉन (Bayon) की लंबाई 4.2 मीटर है, तो उम्मीद कीजिए कि बड़ी क्रेटा (Creta) आगे और बड़ी हो सकती है। बेयॉन की डिलीवरी आज से शुरू हो चुकी है।

    हुंडई बेयॉन इमेज
    हुंडई बेयॉन
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    हुंडई बेयॉन की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 11.72 लाख
    BangaloreRs. 12.00 लाख
    DelhiRs. 11.33 लाख
    PuneRs. 11.89 लाख
    HyderabadRs. 11.99 लाख
    AhmedabadRs. 11.01 लाख
    ChennaiRs. 11.91 लाख
    KolkataRs. 11.59 लाख
    ChandigarhRs. 11.27 लाख

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