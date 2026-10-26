ह्युंडई बायॉन: हर वैरिएंट में क्या मिलता है

- ADAS सिर्फ टॉप-स्पेक वेरिएंट में मिलेगा
- वायरलेस कनेक्टिविटी अब किफायती दाम पर
ह्युंडई बेयॉन (Hyundai Bayon) लॉन्च हो गई है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 10 से 18 लाख रु. रखी गई है। ये नया मिड-साइज़ SUV कुल सात वेरिएंट्स में आएगा, जिनमें से चार में 6MT और CVT दोनों ऑप्शन मिलेंगे। इसमें क्रेटा (Creta) का 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मोटर लगा है, जो 113bhp/144Nm जनरेट करता है। आइए जानते हैं हर वेरिएंट में क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे। जैसे-जैसे वेरिएंट ऊपर जाएंगे, नीचे वाले वेरिएंट्स वाले फीचर भी मिलेंगे और नए एडिशन जुड़ेंगे।
HX2 (बेस – 10 लाख रु.)
- सिर्फ MT
- फुल LED लाइट सेटअप
- सिंगल-पॉड LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
- 16-इंच टायर स्टील रिम्स के साथ
- फैब्रिक अपहोल्स्ट्री
- मैनुअल सीट हाइट एडजस्टमेंट
- 4.2-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- मैनुअल AC
- टिल्ट और टेलीस्कोपिक-एडजस्टेबल स्टीयरिंग
- इलेक्ट्रिक ORVMs
- छह स्टैंडर्ड एयरबैग्स
- ABS के साथ EBD
- TPMS
HX3 (10.90 लाख रु.)
- 10.25-इंच इन्फोटेनमेंट
- वायरलेस कनेक्टिविटी
- स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स
- रियर-व्यू कैमरा
- स्मार्ट की
- पुश-बटन स्टार्ट
HX3+ (11.80 लाख रु.)
- रूफ रेल्स
- 17-इंच टायर स्टील रिम्स के साथ
- इलेक्ट्रिक सनरूफ
HX5 (12.45 लाख रु. – MT, 13.85 लाख रु. – CVT)
- इस वेरिएंट से ब्लैक एक्सेसरी ऑप्शनल (रियर स्पॉयलर, रूफ, ORVM)
- इंटीरियर में ब्लैक के साथ रेड एक्सेंट का ऑप्शन
- OTA अपडेट्स
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
- वायरलेस चार्जिंग पैड
- CVT में पैडल शिफ्टर्स और ड्राइव मोड्स
- क्रूज़ कंट्रोल
- फ्रंट सीट वेंटिलेशन
- रियर वाइपर और वॉशर
HX6 (13.57 लाख रु. – MT, 14.97 लाख रु. – CVT)
- 17-इंच टायर डायमंड-कट अलॉयज के साथ
- फैब्रिक इंसर्ट्स
- लेदर स्टीयरिंग और गियर-शिफ्ट नॉब
- स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट
- पैनोरमिक सनरूफ
- ड्युअल-LED प्रोजेक्टर लाइट्स
- एंबियंट और बूट लाइट्स
- रियर वाइपर और वॉशर
HX8 (15.10 लाख रु. – MT, 16.54 लाख रु. – CVT)
- फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स
- चारों डिस्क ब्रेक्स
- हाइट-एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स
- बर्गलर अलार्म
- 360° कैमरा
HX10 (16.65 लाख रु. – MT, 18 लाख रु. – CVT)
- लेवल 2 ADAS
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- CVT: सेफ एग्जिट वार्निंग, क्रूज़ कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो, नेविगेशन-बेस्ड क्रूज़ कंट्रोल
- ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर
- 12.3-इंच ड्युअल-स्क्रीन क्लस्टर
- आठ-स्पीकर BOSE ऑडियो
- आइडल स्टॉप-एंड-गो
बेयॉन (Bayon) की लंबाई 4.2 मीटर है, तो उम्मीद कीजिए कि बड़ी क्रेटा (Creta) आगे और बड़ी हो सकती है। बेयॉन की डिलीवरी आज से शुरू हो चुकी है।