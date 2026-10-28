ह्युंडई बायोन: जानिए इसके टॉप ऑप्शन

बायॉन एडवांस्ड ADAS फीचर के साथ आगे निकलता है

पावरट्रेन विकल्प में कॉम्पिटीशन से पीछे

ह्युंडई बायॉन, एक नया मिड-साइज़ क्रॉसओवर, 10 से 18 लाख रुपये की कीमत में लॉन्च हुआ है। बेस वेरिएंट कीमत के हिसाब से वेन्यू और क्रेटा के बीच बैठता है, जबकि टॉप एंड खासकर HX10 CVT वेरिएंट की टक्कर और बदल जाती है। अगर आप इस भीड़भाड़ वाले सेगमेंट में खुद के लिए सही गाड़ी खोज रहे हैं, तो ये बेस्ट विकल्प हैं:

ह्युंडई क्रेटा SX प्रीमियम पेट्रोल CVT (₹ 17.79 लाख), क्रेटा SX प्रीमियम डीज़ल MT (₹ 18 लाख)

बायॉन और इस क्रेटा वेरिएंट में एक जैसी मैकेनिकल सेटअप है, साथ ही बायॉन में बेहतर इक्विपमेंट (Level 2 ADAS) मिलता है। लेकिन क्रेटा डाइमेंशन में बड़ी है, जिससे केबिन ज्यादा स्पेसियस है (बूट को छोड़कर)। दोनों में 1.5-लीटर MPi इंजन है जो 113bhp/144Nm का पावर देता है, और CVT ट्रांसमिशन व पैडल शिफ्टर्स के साथ आता है।

क्रेटा का डीज़ल पावरट्रेन गेम बदल देता है। इसमें टर्बोचार्ज्ड 1.5 CRDi इंजन मिलता है, जो 114bhp/250Nm का टॉर्क देता है। डीज़ल पावरट्रेन और बड़ा केबिन बायॉन के मुकाबले इसे एडवांटेज देता है।

किआ सेल्टॉस HTX TGDi (₹ 18.02 लाख), HTX CRDi MT (₹ 17.54 लाख)

सेल्टॉस, बायॉन और क्रेटा दोनों से एक कदम आगे है क्योंकि 18 लाख की एक्स-शोरूम कीमत में टर्बो-पेट्रोल मोटर मिलती है। यहां 1.5 TGDi मोटर 153bhp/253Nm देता है। डीज़ल इंजन 114bhp/250Nm का आउटपुट देता है।

बायॉन में ज्यादा फीचर्स हैं, जैसे Level 2 ADAS, प्रोजेक्टर लाइट्स और 360° कैमरा, जबकि सेल्टॉस ज्यादा बड़ी और पावरट्रेन ऑप्शन से भरपूर है।

टाटा सिएरा एडवेंचर+ L DCT (₹ 18.29 लाख)

टाटा की गाड़ियों में क्वालिटी नियंत्रण और सर्विस टॉप नहीं माने जाते, लेकिन प्राइस के हिसाब से खूब फीचर्स मिल जाते हैं। सिएरा में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 158bhp/255Nm देता है।

सिएरा का बूट 622 लीटर है, जबकि बायॉन का 505 लीटर। सिएरा में बायॉन की ही तरह Level 2 ADAS नहीं है, लेकिन इसमें ब्रेक फेड सपोर्ट, हिल-डिसेंट कंट्रोल, बॉस मोड और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स हैं।

टाटा कर्व Accomplished+ X (₹ 18.50 लाख)

यह लिस्ट की इकलौती कूपे-SUV है (सिट्रोएन बासाल्ट X की कीमत कम है, इसलिए शामिल नहीं)। इसमें 1.2-लीटर टर्बो मोटर है, जो 123bhp/225Nm देता है।

बायॉन को कड़ा मुकाबला। इसमें भी Level 2 ADAS और 360° कैमरा जैसे फीचर्स हैं।

स्कोडा कुशाक 1.0 Monte Carlo (₹ 18.10 लाख)

बायॉन के 1.5 MPi इंजन की तुलना में, कुशाक 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो इंजन 114bhp/178Nm देता है।

ADAS फीचर नहीं, लेकिन 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और रियर सीट मसाज फंक्शन मिलता है।

वोल्क्सवैगन टाइगुन 1.0 टॉपलाइन (₹ 17.17 लाख)

कुशाक जैसा ही पैकेज, टाइगुन में भी वही मैकेनिकल (114bhp/178Nm) और 8-स्पीड ऑटोमैटिक मिलता है।

पुरानी जनरेशन के मुकाबले नए वेरिएंट में लुक ज्यादा अग्रेसिव और दमदार हो गया है।

इन ऑप्शनों में से ह्युंडई क्रेटा, टाटा सिएरा और टाटा कर्व ही मल्टीपल पावरट्रेन (पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रिक) के साथ आती हैं।