हुंडई बायोन इंडिया से 50 ग्लोबल मार्केट्स में होगी एक्सपोर्ट

भारत में लॉन्च हुई, कीमत 10 लाख रुपये से शुरू

1.5-लीटर MPI पेट्रोल इंजन

भारत में बनी हुंडई बैयन को 50 से ज्यादा मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें गल्फ देश, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया-पैसिफिक के देश शामिल हैं। अभी हुंडई भारत में ग्लोबल मार्केट के लिए वेन्यू बनाती है, और अब बैयन इस लिस्ट में दूसरी गाड़ी होगी।

बैयन हुंडई की नई मिड-SUV है, जो भारत में 10 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुई है। इसमें सात ट्रिम्स और एक 1.5-लीटर MPi पेट्रोल इंजन (112bhp, 144Nm) मिलता है। यह इंजन 6-स्पीड MT या CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है। कंपनी जनवरी 2027 में CNG वेरिएंट भी इंडिया में लाने की तैयारी में है।

नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई क्रेटा अगले साल के पहले हिस्से में लॉन्च होने वाली है। इसके आने के बाद, इसके जैसे किआ सेल्टॉस भी, साइज में बड़ी और ज्यादा प्रीमियम हो जाएगी। ऐसे में जो जगह क्रेटा छोड़ेगी, उस सेगमेंट को हुंडई बैयन पूरा करेगी।