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    ह्युंडई बेयॉन का माइलेज आया सामने

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    Aditya Nadkarni
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    ह्युंडई बेयॉन का माइलेज आया सामने
    • कीमत 10 लाख रुपये से शुरू
    • रिव्यू जल्द ही लाइव होगा

    हुंडई ने बेयॉन को पेश किया है, जो एक मिड-साइज़ SUV है और अब क्रेटा की जगह ले रही है, वहीं क्रेटा आगे के सेगमेंट में चली गई है। इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और फिलहाल ये सिर्फ 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    इस नेचुरली एस्पिरेटेड फोर-सिलेंडर इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT (IVT) ट्रांसमिशन आते हैं। इंजन की पावर 113bhp और टॉर्क 144Nm है। मैनुअल में दावा किया गया माइलेज 17.20kmpl है और ऑटोमेटिक में 18.60kmpl. हमने नई बेयॉन SUV चला ली है, और इसका रिव्यू 5 नवंबर को दोपहर 1 बजे लाइव होगा।

    हुंडई बेयॉन के फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑल-LED लाइटिंग, 17-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, लेवल 2 ADAS, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनीटर, ड्यूल 12.3-इंच स्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, आगे-पिछे पार्किंग सेंसर्स, छह एयरबैग्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं।

    Exterior Right Rear Three Quarter

    बेयॉन के 10 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें मोनोटोन और ड्यूल-टोन दोनों हैं। इसमें ग्राहक सात वेरिएंट्स में से चुन सकते हैं: HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10। कोरियन कार निर्माता के इंडिया डिवीजन ने इसकी डिलीवरी भी पिछले हफ्ते शुरू कर दी है। यह किआ सेल्टॉस, मारुति विक्टोरिस, निसान टेक्टन, टाटा सिएरा, वोक्सवैगन टायगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, रेनो डस्टर और टाटा हैरियर को टक्कर देती है।

    हुंडई बेयॉन इमेज
    हुंडई बेयॉन
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    हुंडई बेयॉन की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 11.72 लाख
    BangaloreRs. 12.00 लाख
    DelhiRs. 11.33 लाख
    PuneRs. 11.89 लाख
    HyderabadRs. 11.99 लाख
    AhmedabadRs. 11.01 लाख
    ChennaiRs. 11.91 लाख
    KolkataRs. 11.59 लाख
    ChandigarhRs. 11.27 लाख

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