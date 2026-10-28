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    हुंडई बायन HX3 vs किया सेल्टोस HTE: एक्स्ट्रा 35,000 रुपये में क्या मिलेगा

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    Jay Shah
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    हुंडई बायन HX3 vs किया सेल्टोस HTE: एक्स्ट्रा 35,000 रुपये में क्या मिलेगा
    • सेल्टॉस HTE की एक्स-शोरूम कीमत 11.25 लाख रुपये है
    • बायोन HX3 की एक्स-शोरूम कीमत 10.90 लाख रुपये है

    जब से हुंडई बायोन लॉन्च हुई है, तब से ज़्यादातर तुलना इसकी वेन्यू और क्रेटा के साथ हो रही है, क्योंकि इनकी कीमतें लगभग एक जैसी हैं। पर एक और नजरिए से देखें तो किआ सेल्टॉस साइज में बड़ी कार है और ये नया K3 प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसका बेस HTE वेरिएंट 11.25 लाख रुपये में आता है, जबकि बायोन HX3 की कीमत 10.90 लाख रुपये (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) है। अगले जनरेशन क्रेटा के 2027 से पहले न आने के चलते ये 35,000 रुपये का फर्क किस चीज में है, ये जानना बनता है।

    Exterior Engine Shot

    दोनों ही कारों में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ आता है और दोनों की आउटपुट 113bhp और करीब 144Nm है। सेफ्टी फीचर्स में दोनों को 6 एयरबैग, ESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, 10.25-इंच का टचस्क्रीन जिसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay है, और मैन्युअल AC के साथ रियर वेंट्स मिलते हैं।

    सेल्टॉस HTE में कुछ एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, जो बायोन में HX5 वेरिएंट से मिलता है, साथ ही हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स भी मिलती हैं। इसमें चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक हैं, जबकि HX3 में पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। किआ इसमें रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट, रोलओवर सेंसर, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, पैसेंजर एयरबैग कट-ऑफ स्विच और ऑटो हेडलैंप्स को स्टैंडर्ड देती है। साथ ही, सेल्टॉस में 12-इंच LCD और 4.2-इंच कलर डिस्प्ले वाला क्लस्टर है, जबकि बायोन HX3 में सिर्फ 4.2-इंच कलर डिस्प्ले मिलता है।

    बायोन HX3 में एक चीज़ ज्यादा है – इसमें स्मार्ट की और पुश-बटन स्टार्ट मिलता है, जबकि सेल्टॉस में HTE वेरिएंट पर सिर्फ कीलेस एंट्री और सेंट्रल लॉकिंग मिलता है, स्मार्ट की ऊपर वाले वेरिएंट्स में आती है।

    किआ सेल्टॉस

    हुंडई बायोन

    लेंथ (mm में)

    4460

    4245

    चौड़ाई (mm में)

    1830

    1810

    ऊँचाई (mm में)

    1635

    1605

    व्हीलबेस (mm में)

    2690

    2600

    Left Rear Three Quarter

    सेल्टॉस बायोन से 215mm लंबी, 20mm चौड़ी और 30mm ऊँची है। इसका व्हीलबेस 90mm ज्यादा है, जिससे केबिन ज्यादा स्पेशियस है। बायोन में हालांकि बूट स्पेस 505 लीटर का है, जबकि सेल्टॉस में 447 लीटर मिलता है। इसके अलावा, सेल्टॉस का फ्यूल टैंक 47 लीटर का है, वहीं बायोन में 43 लीटर का फ्यूल टैंक है।

    सेल्टॉस को Bharat NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो कंपनी के मुताबिक सभी वेरिएंट्स पर आती है। हुंडई का कहना है कि बायोन को अंदरूनी टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन इसका क्रैश टेस्ट होना अभी बाकी है।

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