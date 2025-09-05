CarWale
    हुंडई ऑरा SX वेरीएंट नए फ़ीचर्स के साथ 8.24 लाख रुपए में हुई लॉन्च

    Gulab Chaubey

    13,579 बार पढ़ा गया
    • इसमें जोड़े गए हैं छह नए फ़ीचर्स
    • पेट्रोल और सीएनजी में है उपलब्ध

    हुंडई ने अपनी कॉम्पैक्ट सिडैन ऑरा को अपडेट कर दिया है। अब इसके SX वेरीएंट में छह नए फ़ीचर्स जोड़े गए हैं। अपडेटेड ऑरा SX की क़ीमत 8.24 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

    क्या-क्या नए फ़ीचर्स मिले?

    Hyundai Aura Front View

    ऑरा SX वेरीएंट में अब ये छह अहम फ़ीचर्स शामिल किए गए हैं:

    प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    8-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम

    स्टैटिक गाइडलाइंस के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट की

    15-इंच डायमंड-कट अलॉय वील्स

    इन अपडेट्स की वजह से अब ऑरा SX ज़्यादा प्रीमियम और वैल्यू-फ़ॉर-मनी हो गई है।

    इंजन और वेरीएंट्स

    अपडेटेड SX वेरीएंट पेट्रोल और सीएनजी के दो वर्ज़न में मिलता है।

    इंजन

    पॉवर आउटपुट

    गियरबॉक्स

    एक्स-शोरूम क़ीमत

    1.2-लीटर पेट्रोल इंजन

    82bhp और 114Nm

    5-स्पीड मैनुअल

    8.24 लाख रुपए

    1.2-लीटर सीएनजी

    68bhp और 95Nm

    5-स्पीड मैनुअल

    9.20 लाख रुपए

    निष्कर्ष

    नए अपडेट्स के साथ हुंडई ऑरा SX अब अपने सेग्मेंट में और ज़्यादा मज़बूत विकल्प बन गई है। प्रैक्टिकैलिटी, माइलेज और अब नए प्रीमियम फ़ीचर्स के साथ, यह कार सीधे तौर पर मारुति सुज़ुकी डिज़ायर और होंडा अमेज जैसी सिडैन्स को टक्कर देती है।

    हुंडई ऑरा इमेज
    हुंडई ऑरा
    Rs. 5.98 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    हुंडई ऑरा गैलरी

    • images
    • videos
    2025 Hyundai Creta King & Alcazar, i20 Knight Editions Walkaround | Prices & Features Detailed
    youtube-icon
    2025 Hyundai Creta King & Alcazar, i20 Knight Editions Walkaround | Prices & Features Detailed
    CarWale टीम द्वारा23 Sep 2025
    20564 बार देखा गया
    84 लाइक्स
    Can a Creta N Line Be a Driver's Car? Tested at MMRT! | Driver's Cars S3, EP4
    youtube-icon
    Can a Creta N Line Be a Driver's Car? Tested at MMRT! | Driver's Cars S3, EP4
    CarWale टीम द्वारा17 Mar 2025
    109009 बार देखा गया
    255 लाइक्स

    AD
    • हुंडई-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.26 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई ग्रैंड i10 निओस
    हुंडई ग्रैंड i10 निओस
    Rs. 5.47 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी हुंडई-कार्स

    हुंडई ऑरा की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 7.07 लाख
    BangaloreRs. 7.35 लाख
    DelhiRs. 6.68 लाख
    PuneRs. 7.07 लाख
    HyderabadRs. 7.24 लाख
    AhmedabadRs. 6.68 लाख
    ChennaiRs. 7.19 लाख
    KolkataRs. 7.00 लाख
    ChandigarhRs. 6.86 लाख

