हुंडई ऑरा SX वेरीएंट नए फ़ीचर्स के साथ 8.24 लाख रुपए में हुई लॉन्च

इसमें जोड़े गए हैं छह नए फ़ीचर्स

पेट्रोल और सीएनजी में है उपलब्ध

हुंडई ने अपनी कॉम्पैक्ट सिडैन ऑरा को अपडेट कर दिया है। अब इसके SX वेरीएंट में छह नए फ़ीचर्स जोड़े गए हैं। अपडेटेड ऑरा SX की क़ीमत 8.24 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

क्या-क्या नए फ़ीचर्स मिले?

ऑरा SX वेरीएंट में अब ये छह अहम फ़ीचर्स शामिल किए गए हैं:

प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

8-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम

स्टैटिक गाइडलाइंस के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट की

15-इंच डायमंड-कट अलॉय वील्स

इन अपडेट्स की वजह से अब ऑरा SX ज़्यादा प्रीमियम और वैल्यू-फ़ॉर-मनी हो गई है।

इंजन और वेरीएंट्स

अपडेटेड SX वेरीएंट पेट्रोल और सीएनजी के दो वर्ज़न में मिलता है।

इंजन पॉवर आउटपुट गियरबॉक्स एक्स-शोरूम क़ीमत 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन 82bhp और 114Nm 5-स्पीड मैनुअल 8.24 लाख रुपए 1.2-लीटर सीएनजी 68bhp और 95Nm 5-स्पीड मैनुअल 9.20 लाख रुपए

निष्कर्ष

नए अपडेट्स के साथ हुंडई ऑरा SX अब अपने सेग्मेंट में और ज़्यादा मज़बूत विकल्प बन गई है। प्रैक्टिकैलिटी, माइलेज और अब नए प्रीमियम फ़ीचर्स के साथ, यह कार सीधे तौर पर मारुति सुज़ुकी डिज़ायर और होंडा अमेज जैसी सिडैन्स को टक्कर देती है।